Бизнес
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Бизнес
Русская планета
Бизнес

Российские санатории просятся в программу туристического кэшбэка

Артем Денисов
3 февраля, 2021 04:03
1 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 04:03
1 мин
санаторий
Фото: pixabay.com

Операторы и владельцы российских санаториев, которые в 2020 году не участвовали в программе туристического кэшбэка из-за не пройденной квалификации как средства размещения, пытаются убедить кабмин РФ включить их в нее.

При этом рост спроса фиксируют лишь конкурирующие с отелями приморские здравницы, в то время как объекты, ориентированные на медицинские программы, лишились гостей.

В Ростуризме поддерживают включение в программу всех здравниц с медицинской лицензией и уже обратились в Минфин для получения одобрения. В министерство проект программы Ростуризма поступил и будет рассмотрен, пишет «Коммерсант».

Программа кэшбэка для поддержки внутреннего туризма была запущена Ростуризмом и проходила в два этапа — в конце лета и в конце осени с завершением 5 декабря. Во втором этапе смогли принять участие агрегаторы по продаже туров — в частности, онлайн-сервис Travelata.ru начал реализацию туров по программе кешбэка с 1 ноября.

Поделиться
ТЕГИ
туризм
Санатории
Кешбэк
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!