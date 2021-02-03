Российские санатории просятся в программу туристического кэшбэка

Бизнес

Операторы и владельцы российских санаториев, которые в 2020 году не участвовали в программе туристического кэшбэка из-за не пройденной квалификации как средства размещения, пытаются убедить кабмин РФ включить их в нее.

При этом рост спроса фиксируют лишь конкурирующие с отелями приморские здравницы, в то время как объекты, ориентированные на медицинские программы, лишились гостей.

В Ростуризме поддерживают включение в программу всех здравниц с медицинской лицензией и уже обратились в Минфин для получения одобрения. В министерство проект программы Ростуризма поступил и будет рассмотрен, пишет «Коммерсант».

Программа кэшбэка для поддержки внутреннего туризма была запущена Ростуризмом и проходила в два этапа — в конце лета и в конце осени с завершением 5 декабря. Во втором этапе смогли принять участие агрегаторы по продаже туров — в частности, онлайн-сервис Travelata.ru начал реализацию туров по программе кешбэка с 1 ноября.