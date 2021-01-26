Российская компания попросила провакцинировать иностранных таксистов и курьеров

Бизнес

Пресс-служба «Яндекс.Такси» сообщила, что компания обратилась в мэрию Москвы и предложила провести вакцинацию таксистов и курьеров, у которых нет гражданства России, а соответственно и полиса ОМС.

Компания отметила, что они контактируют с большим числом людей, кроме того, из-за пандемии услуги такси и доставки пользуются повышенным спросом. Исходя из этого, таксистов и курьеров необходимо внести в перечень приоритетных категорий граждан, которые могут сделать прививку.

Компания добавили, что в данный момент получить вакцину могут только граждане России, передаёт ФБА «Экономика сегодня».