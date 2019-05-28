В России выбрали лучшие социальные проекты

Лучшие практики социальной ответственности отмечены в седьмой раз на Всероссийской Ежегодной Программой «Лучшие социальные проекты России»

24 мая среди живописной природы в Radisson Resort Zavidovo прошло одно из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности, VII Всероссийская Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России».

Социальный проект в целом является одним из видов и способов развития современного общества, который представляет собой определенную цепочку мероприятий, акций, после осуществления которой и достигается решение задач, значимых для общества.

Вступительной частью события стал Форум. Актуальные темы и вопросы были выявлены представителями компаний России, таких как: ООО «Керхер», Киви Банк (АО), «Mary Kay», Coca-Cola Россия, ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА», Ассоциация «Равные права и равные возможности», СПАО «ИНГОССТРАХ», Группа «Черкизово», ГК «А101», АО «Сити – XXI век», «Филип Моррис Интернэшнл» в России, «Энвиро-Хеми ГмбХ», Ассоциация волонтерских центров, Рекламное агентство Papa Carlo, ПАО «Сбербанк», ООО «Европейская Юридическая служба», АО «Русская медная компания», ПАО «ГМК «Норильский никель», БК «BingoBoom», «Нестле Пурина ПетКер», TOY.RU, ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», АНО «Национальная открытая школа» при поддержке «Danone Россия», Банк «Ренессанс Кредит», Департамент Здравоохранения города Москвы.

В этом году всего было прислано на адрес оргкомитета порядка 250 заявок от компаний – участников, внесших существенный вклад в продвижение принципов и идей социально-ответственного бизнеса. Ежегодно Форум традиционно сменяет торжественная Церемония награждения участников Программы. Выдающиеся люди бизнеса, всегда признавались в обществе, поэтому победа в социально-ориентированной премии является ярким примером общественной значимости деятельности компаний.

Каждой компании необходима стратегическая система вознаграждения сотрудников, которая охватывает направления работы с персоналом, а именно: компенсации, льготы, признание и оценка. Проблема заключается в том, что во многих компаниях часто не хватает либо одного или нескольких элементов, либо те элементы, которые все же есть, не соответствуют другим корпоративным стратегиям.

«Такие инициативы, как модель «Бизнес-вожатых», объединяют сотрудников QIWI, независимо от характера их работы. Нам важно поделиться с другими компаниями опытом инноваций, помогающих сплотить всю команду. Принципы поддержки и открытости, которым следуют в QIWI, мы транслируем и во внешний мир», - прокомментировала руководитель направления HR-бренд «QIWI» Елена Луценко.

Опыт в мировой и отечественной истории говорит о том, что эффективно управлять любой страной практически невозможно с помощью только центральных органов власти.

Соавтор проекта, вице-президент Европейской Юридической Службы Андрей Евстифеев рассказал об успехе нового проекта: «Благодарим экспертов рейтинга «Лучшие социальные проекты России» за признание федеральной программы «Мой депутат» - «Ассистент депутата». Это уже третий проект нашей компании, отмеченный столь высокой наградой. Искусственный интеллект, вооружённый правовой поддержкой - первый автоматизированный инструмент взаимодействия депутатов и избирателей, который стал началом профессиональной дистанционной коммуникации народных избранников и электората».

В развитых странах благотворительность давно считается частью повседневной жизни. Постепенно в России слова «Волонтерство», «Социальная ответственность», «Помощь нуждающимся» перестают быть звуком. Социальная реклама на улицах городов, многочисленные публикации в СМИ и социальных сетях делают свое дело: благотворительность больше не считают уделом лишь богатых, а число жертвователей и средняя сумма пожертвований растут.

Учредитель компании ООО «Той.ру» и создатель Благотворительного проекта «Поделись ДоброTOY» Лобанова Алиса Александровна поделилась основной миссией проекта: «Миссия TOY.RU - делать детей счастливыми! Сотрудничество с фондами и организациями собственных благотворительных акций, в рамках проекта «Поделись ДоброTOY», позволила сделать счастливыми тысячи ребят по всей России. Особенные мальчики и девочки остро нуждаются во внимании, поэтому мы стараемся придать мероприятиям семейную атмосферу, уделить внимание всем детям. На мастер-классах мы не только дарим им игрушки, но и помогаем приобрести новые умения и возможность поверить в свои силы!».

В современном мире проблема качества жизни является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности общества. При этом становится актуальным поиск новых форм и подходов в повышении качества жизни, учитывающих современные реалии социального развитого общества.

Продакт-менеджер по Кагоцелу компании «Ниармедик» Анна Дахина отметила, что влияет на улучшение качества жизни людей: «Социально ориентированный бизнес, как явление, сформировался в нашей стране относительно недавно. Конечно, впереди еще много работы, но, благодаря в том числе Программе «Лучшие социальные проекты России», всем нам удалось оценить выдающиеся результаты, уже достигнутые в этом направлении. Мы искренне рады, что проекты «Забота О» и «Осознанный выбор. Размечтайся!» бренда «Кагоцел» признаны одними из лучших и помогли стать на шаг ближе к улучшению качества жизни людей".

Успех своего проекта прокомментировал учредитель и управляющий сети «Smile-at-Once» Сергей Михайлов: «Акция "Трансформация улыбки бесплатно" – это наш вклад в развитие социальной сферы. Мы за справедливый баланс между коммерческой и социальной составляющей, потому что прежде всего работаем со здоровьем людей. И как отметила одна из победительниц нашей акции, «если и другие клиники будут руководствоваться не только коммерческими планами, то мы будем жить в очень развитом государстве!».

Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России» с каждым разом удивляет всех гостей своим масштабом. Ведущей Церемонии награждения в этом году стала российская телеведущая Первого канала «Доброе утро», ведущая «Наше радио», журналистка, актриса - Светлана Зейналова.

Лауреатами Программы «Лучшие социальные проекты России» стали: АО «Русская медная компания», СПАО «Ингосстрах», ПАО «ГМК «Норильский никель», BIOCAD, ПАО «Сбербанк», ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА», ООО «Нестле Россия», ООО «Бэст Прайс», бренд Fix Price, ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ», Коммуникационная группа АГТ и ПАО «Газпром», «Киви Банк» (АО), ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», Экспертный центр «Движение без опасности», OOO «Мерк», Девелоперская группа «Сити-XXI век», Рекламное агентство Papa Carlo, ООО «ЭГИС-РУС», ГК ФСК, «Янссен», подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон», ООО «Компания «ЭЛТА», ПАО «МРСК Центра» - управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Mary Kay, компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд», «Сибирская угольная энергетическая компания», компания «Салым Петролуем Девелопмент Н.В» (СПД), страховая компания «ПРОМИНСТРАХ», благотворительный фонд «Память Поколений», Проект «Теперь так», благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим», ООО «Керхер», Renault Россия, Ассоциация волонтерских центров, Благотворительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари солнечный свет», OOO «Проктер энд Гэмбл», аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, АНО «Национальная открытая школа» при поддержке «Danone Россия», сеть стоматологий «Smile-at-Once», «Нестле Пурина ПетКер», группа «Черкизово», Abbott, «Coca-Cola Россия», ГК «А101», ООО «ФОРЭС» и ООО «ТЕХНОКЕРАМИКА», банк «Ренессанс Кредит», БК BingoBoom, TOY.RU, ПАО «МТС», ОАО «МТТ», ПАО «Сбербанк», Мухина Марият Мурадалиевна, Клиника доктора Мухиной «ОРИГИТЕЯ», ООО «Европейская Юридическая Служба», банк «Возрождение» (ПАО), Alean Family Resort Collection, ООО «Лион Групп», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ПАО «Сибур Холдинг», АК «Уральские авиалинии», Департамент здравоохранения города Москвы.

В качестве почетных гостей на мероприятии были: Генеральный директор Московской Международной Бизнес Ассоциации (ММБА), Председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ, Член Правления ТПП РФ, Советник Мэра Москвы Борисов Александр Иванович, Начальник управления по взаимодействию Департамента здравоохранения города Москвы Королев Павел Владимирович, Заместитель руководителя Департамента программ развития моногородов «МОНОГОРОДА.РФ» Хабибрахимов Альмир Жавдятович, Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Голубев Сергей Викторович, Председатель правления Ассоциации социального развития Яблонский Владимир Борисович, Начальник отдела маркетинга Ассоциации Волонтерских Центров Шарапова Наталья Алексеевна, Шеф-редактор программы «Активная среда» Общественного телевидения России Караханян Ашот Аршалуйсович.

Всероссийская Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» — это широкомасштабная площадка, которая собирает за одним столом представителей и государства и бизнеса, приглашает к диалогу все структуры и позволяет обмениваться опытом реализации проектов. Развитие социальной ответственности — наша общая задача на пути к светлому будущему нашей страны!

Программа проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив, Департамента средств массовой и рекламы города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка.

Организатор Программы и Форума «Лучшие социальные проекты России» – Фонд «Социальные проекты».