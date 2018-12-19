В России расцветает женское предпринимательство
В России расцветает женское предпринимательство

Международный форум «Woman Who Matters» прошел в Москве

В Москве 15 и 16 ноября в Доме Союзов состоялся Международный форум «Woman who matters», в рамках которого 200 спикеров со всего мира обсудили актуальные для многих современных женщин вопросы: создание комфортной деловой среды для развития женского предпринимательства, личностного и карьерного роста, борьба с гендерными стереотипами и многое другое.

Лучшие проекты и практики, созданные женщинами или в поддержку женщин, были отмечены Ежегодной премией «Woman who matters».

Сегодня перед женщинами открываются множество возможностей, однако так ли просто ими воспользоваться? Гендерная дискриминация, стеклянный потолок, проблема совмещения карьеры и семьи, - темы, которые, казалось бы, давно изжили себя, однако гендерное разнообразие прижилось далеко не везде. Периодически женщинам все также отказывают в высоких должностях, платят меньше, чем коллегам-мужчинам на аналогичных позициях или же лишают возможности уйти в декретный отпуск, тем самым заставляя делать выбор между профессиональными и личными амбициями.

Именно поэтому Анна Рудакова, основатель и генеральный директор Форума и Премии «Woman who matters» считает важным выделять и тиражировать положительный опыт тех компаний и организаций, которые стремятся создавать комфортные условия в различных сферах общественной жизни для реализации женщинами этих самых безграничных возможностей.

«Новартис» поддерживает женщин в их непрерывном профессиональном и личностном развитии для максимальной реализации их потенциала, фокусируясь на таких сферах, как установление контактов внутри организации и за ее пределами, менторинг, участие в профессиональных и женских лидерских сообществах. Организация всевозможных мероприятий по темам, актуальным для женщин, служащих становлению их как лидеров, проведение панельных дискуссий с участием женщин-лидеров «Новартис» и ведущих мировых корпораций, взаимодействие в рамках программ социального партнерства, создание уникальной культуры открытого конструктивного диалога и психологического комфорта позволяют не только найти для себя ролевые модели, но и преодолеть стереотипы и понять, что профессиональный путь явление уникальное, не всегда поддающееся общепринятым канонам, и вселить уверенность в то, что каждая из нас может найти свой собственный аутентичный лидерский стиль и быть успешной» - отмечает Наталья Шестакова, руководитель корпоративного университета группы компаний «Новартис» в России и СНГ.

Двухдневный Форум, на котором выступили представители международных профессиональных сообществ и общественных организаций, ведущие специалисты в области Diversity&Inclusion и выдающиеся женщины современности, состоял из 34 тематических секций, посвященных множеству важных тем: карьере, семье, здоровью, образованию, урбанистике, финансам и других. 

Многие секции прошли при поддержке крупных мировых компаний: например, дискуссия на тему «Социальное предпринимательство» была организована компанией Cartier, секция «Успешная мама и ее ребенок: принятие себя и повышение самооценки» состоялась при поддержке «Dove, бренда компании «Unilever», а обсуждение «Почему важно создавать профессиональные развивающие программы для женщин?» прошло под инициативой компании Mastercard.

За эти два дня Дом Союзов принял в своих стенах более 200 ведущих спикеров, внесших неоценимый вклад в устранение стереотипов по отношению к женщинам, и около 4000 гостей, поддерживающих магистральную идею проекта.

«Чистая Линия» – это любимый бренд самой большой страны. Две действительно великие силы ежедневно вдохновляют бренд: бесконечное богатство российской природы и многогранная женская красота. Естественная, сильная, побеждающая все обстоятельства, но такая нежная и красивая. Мы уверенны в том, что именно красота и сила российских женщин способны изменить наш мир к лучшему», - подчеркнула вдохновляющую силу российских женщин Директор по маркетингу категории «Уход за волосами», бренд-директор «Чистая Линия» Екатерина Власова.

Внушительный состав участников и многоформатная программа Форума подтвердили не только качественный рост уровня мероприятия по сравнению с предыдущим годом, но и рост интереса к теме гендерного разнообразия как в обществе, так и среди ведущих мировых компаний.

«Для нас в ABBYY любой сотрудник - это, первую очередь, человек с уникальными личными и профессиональными качествами. И задача компании - дать возможность каждому гармонично и всесторонне развиваться, сохраняя баланс между работой и личной жизнью. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы, связанные с предоставлением равных возможностей и развитием для всех специалистов вне зависимости от пола, возраста и других факторов», - Вера Машкова, вице-президент по работе с персоналом.

Логичным и красивым завершением деловой программы стала церемония награждения лауреатов Премии «Woman who matters». Чтобы забрать свою заслуженную награду, на исторической сцене Дома Союзов собрались представители мировых и российских компаний из самых различных отраслей: ООО «Буарон», BABOR, Европейская Юридическая Служба, сеть супермаркетов «Азбука Вкуса», ВТБ Капитал, Cartier, и другие.

Ольга Подойницына, Член Правления «ВТБ Капитал»:

«В 2013 году мы основали VTB Capital Women’s Internal Network (WIN). К нам обратились коллеги с просьбой создать корпоративную сеть, дающую им возможность встречаться с женщинами - лидерами бизнеса. Мы удивились такому запросу, но решили провести опрос и выяснили, что тема востребована, а также узнали, какие именно темы и лидеры интересны нашей аудитории. Лидеры могут быть примером построения карьеры, решения сложных задач, персонального развития, примером того, как можно преуспеть в бизнесе и в жизни в целом».

Мария Дараган-Сущова, начальник центра обучения компании «Азбука Вкуса», рассказала, за что компания получила свою заслуженную награду:

«Мы даем возможность сотрудницам, которые работают на линейных позициях и не имеют специального образования, развить свой эмоциональный интеллект, ассертивность, лидерские качества. Наставничество – это путь к личностному росту и построению успешной карьеры в нашей компании».

Также поддержку Форуму в качестве партнеров оказали магазин мебели Furnish, агентство лингвистического сопровождения «Шаг навстречу», Conference Rent, Университет риторики и ораторского мастерства, страховая компания «Ренессанс Жизнь», АО «КОМПАНИЯ "ПРОДУКТ-СЕРВИС», PopplerBox.

Теги:
Места: Россия
Безопасность определяют люди, а не обстоятельства Далее в рубрике Безопасность определяют люди, а не обстоятельстваВ Москве состоялся III Ежегодный Форум «Safety & Security Leaders»

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