В России невыгодно выращивать качественную пшеницу

Российский агропромышленный комплекс из года в год наращивает объемы производства и экспорта четвертого сорта пшеницы. При этом количество производимого сырья, пригодного для использования в пищевой промышленности сокращается. Представители мукомольной отрасли серьезно обеспокоены тенденцией и высказывают опасения по поводу низкокачественного зерна.

Что случилось?

Ситуация с ростом производства низкосортной пшеницы обострилась в последние несколько лет. Начиная с 2017 года, по данным мукомолов России, начался дефицит зерна группы А 3-его класса. В 2017 он составил 12,7 млн тонн, причем именно этот год стал одним из рекордных по уровню урожая за последнее десятилетие. Также в данный период начался процесс наращивания экспортного потенциала аграрно-промышленного комплекса. Правительство России, выступая косвенным экспортером, в разы повысило планку экспорта по сравнению с предыдущим годом.

Ключевыми драйверами заинтересованности производителей пшеницы группы Б 4-го класса при этом стали масштабные планы российского правительства по продаже российской агро-промышленности за рубеж и высокий спрос на зерно со стороны экономических партнеров: Китая, Турции и стран Африки.

Так, при планке правительства в 37,5 млн тонн зерна, в 2017 году Россия продала 33,6 млн тонн, а уже в 2018 году страна стала лидером на рынке, экспортировав более 41 млн тонн. Примечательно, что именно 4 сорт пшеницы обладает наибольшим спросом, что логично сказывается на заинтересованности в нем производителей

Какие риски?

Основные опасения по поводу преимущественного производства пшеницы, непригодной для использования в пищевой промышленности связаны с неизбежной необходимостью покупки данного сырья из зарубежья. Таким образом получается, что Россия, будучи лидером по экспорту пшеницы, не имеет возможности обеспечить собственное население.

При этом, еще в 2017 году при диалоге о потреблении производства зерна в Совете Федерации, звучала информация о закупке пшеницы в Казахстане, что также двояко смотрелось на фоне лидерства России на мировом рынке.

Следствием этого может стать также спад качества хлебобулочной продукции на российском рынке, что негативно скажется на потребительском секторе

Недобросовестные производители, желающие сэкономить на сырье, вполне могут начать использовать муку, сделанную из зерна группы Б, что отразится на качестве продукции.

Как исправить?

Говоря о потенциальных выходах из сложившейся ситуации, стоит отметить, что уже в конце прошлого года российское правительство в рамках диалога с мукомолами обратило внимание на формирование данной проблемы. В текущем же сельскохозяйственном году ситуация с пшеном в АПК складывается благоприятная.

На данный момент на Кубани собрано более 10 млн тонн зерна, из которых почти 40% составляют 2-ой и 3-ий классы пшеницы

В целом же, наиболее реалистичным в данном вопросе выглядит способ искусственной стимуляции заинтересованности российских аграрных промышленников к производству качественного сырья. Пока что же получается, что проблема частично решена, но при этом у производителей появляется новая проблема: зерно более высокого качества невозможно продать дороже стоимости 4-го сорта, что противоречит всей сути рыночной экономики и наоборот работает против роста предложения.

Автор: Дмитрий Гелемурзин