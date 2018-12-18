В России назначен омбудсмен по цифровой трансформации

Связать бизнес и цифровую экономику поручено одному из ведущих российских менеджеров
Бизнес-омбудсмен Борис Титов назначил российского бизнесмена, председателя совета директоров группы компаний «Основа» Александра Ручьёва на должность омбудсмена по цифровой трансформации.
«Весь мир движется в сторону цифровой трансформации. Я вижу свою задачу в том, чтобы российские предприниматели не остались на обочине данного процесса изменений и реализовали все существующие ресурсы бизнеса», - озвучил свою цель Александр Ручьёв.
Борис Титов ранее заявлял, что власть и бизнес должны находиться в постоянном диалоге, внедряя новые форматы работы:
«Цифровизация - это сложный процесс: введение новых аппаратов, обучение персонала и прочее. Мы должны дополнить цифровизацию вопросами экономической поддержки бизнеса».
Александр Ручьёв возглавляет совет директоров ГК «Основа», специализирующейся на девелопменте в формате «умный дом» в России, Чехии, Германии и Австрии, а также является председателем совета директоров столичного IT-технопарка «Физтехпарк», на базе которого развиваются высокотехнологичные стартапы IT сектора.Далее в рубрике Искусственный интеллект собирает много пустого хайпаПочему буксует цифровизация российской медицины?
Комментарии