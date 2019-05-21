RED7 от ГК «Основа» представит Москву на архитектурном «Оскаре»

Первый в Москве и России проект всемирно известного архбюро MVRDV представит столицу на крупнейшей международной архитектурной премии World Architecture Festival (WAF), которую называют «Оскаром» в архитектуре.

Об участии в WAF комплекса премиальных апартаментов RED7 от девелопера ГК «Основа» и MVRDV рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в рамках деловой программы столичной выставки «АРХ Москва». Проекта Конкурсные заявки поданы, итоги премии будут подведены в начале декабря в Амстердаме.

RED7 – действительно первый проект именитых голландцев в нашей стране. Всего же портфеле признанных во всем мире звезд архитектуры порядка 800 проектов в 45 странах.

Каждое созданное MVRDV здание уникально и становится событием в профессиональной среде. Проекты бюро за последние 20 лет получили несколько десятков самых престижных мировых премии и наград, и у RED7 высокие шансы стать одним из фаворитов WAF в этом году. При посещении стенда проекта на «АРХ Москве» Сергей Кузнецов высоко оценил потенциал комплекса на международных премиях и отметил, что RED7 «имеет все шансы» на предстоящем WAF.

Комплекс RED7 с объёмными фасадами красного цвета, большими панорамными окнами, террасами и огромным 15 метровым атриумом строится в самом центре Москвы, на Садовом кольце, в районе Красных ворот. По замыслу архитекторов, комплекс RED7 призван стать новой яркой достопримечательностью столицы и подчеркнуть историю этого места, где в прошлом веке появились здания-символы Москвы: две столичные высотки и шедевры конструктивизма. Особый акцент голландцы сделали на стилистическом сочетании новой доминанты Садового кольца и расположенного напротив здания Минсельхоза авторства Алексея Щусева. Насыщенный цвет RED7, элементы его фасада и решения угловых окон позаимствованы именно у щусевского дома. В итоге два ярких здания формируют новые «красные ворота» в центр Москвы.

Девелопер проекта, ГК «Основа», более двух лет работала над проектом и для его реализации собрала сильную международную команду, в которую вошли архитекторы, дизайнеры и консультанты.

По словам Олега Колченко, управляющего партнера ГК «Основа», перед командой была поставлена задача создать яркий высококлассный проект мирового уровня, способный стать новой московской достопримечательностью.

«Мы старались вложить в этот проект лучшее, что есть на сегодняшний день в мировом архитектурном опыте, дизайне и урбанистке. Такой проект достоин любой мировой столицы, и мы гордимся тем, что он реализуется здесь, на нашей площадке в Москве», - подчеркнул Олег Колченко.

Среди наиболее заметных проектов MVRDV, ставших визитными карточками бюро и достопримечательностями городов – крытый рынок, совмещенный с жилым комплексом Markthal в Роттердаме; масштабный парк-эстакада Seoul 7017 Skygarden в корейской столице; футуристическая Библиотека района Биньхай в китайском Тяньцзине; здание Pushed Slab в Париже; офисный центр 133 Wai Yip Street в Гонконге и новый проект архитекторов - Radio Tower & Hotel в Нью-Йорке.

Проекты архбюро за последние 20 лет получили множество наград и престижных международных премий, в числе которых Copenhagen City Awards, Amsterdam Awards, неоднократные номинации крупнейшей премии Миса ван Роэ и многих других. В 2019 году проект Future Towers от MVRDV признан лучшим жилым комплексом по итогам премии Building of the Year – 2019.