5G разгонит планету
5G разгонит планету

5 сфер, которые изменятся до неузнаваемости с приходом нового стандарта связи

Пока США и Китай выясняют между собой отношения, Европа паникует: кто же установит ей сеть 5G? Предполагалось, что это будет китайский концерн Huawei, но американцы лишили их не только программного обеспечения, но и своих чипов – а значит, планы развернуть 5G в Европе при помощи китайского концерна могут если не накрыться медным тазом, то задержаться уж точно: другие компании либо сделают это намного дороже, либо пока не обладают такими возможностями в принципе.

Эксперты обвиняют США в том, что американцы, бодаясь с Китаем, тормозят научно-технический прогресс на планете. Почему мир так одержим переходом на 5G, и как новый стандарт связи изменит нашу жизнь в обозримом будущем?

5G: что это вообще такое?

Пятое поколение связи, или 5G – это новый стандарт, который увеличит скорость передачи данных в несколько раз. Цифры с тестов, которыми делятся компании, поражают воображение: 1,2 Гбит в секунду на смартфоне – столь быстрым интернетом не каждое оптоволокно похвастаться может.

Скорее всего, в реальности скорость будет намного меньше, чем в лабораторных условиях. Но ясно одно: скорость действительно будет выше в разы, а сеть лучше справится с нагрузкой.

Но самый главный показатель вовсе не скорость, а задержка сигнала. В стандарте 5G она уменьшится до 4 миллисекунд на мобильных устройствах, и до 1 миллисекунды у приборов, использующих выход в сеть. Для сравнения, нынешний стандарт связи, LTE, может порадовать лишь задержкой в 40 миллисекунд, в лучшем случае – в 10.

Уменьшение сигнала задержки поможет свершить настоящую революцию в самых разных областях нашей жизни. Расскажем, где именно.

Медицина

Только вы решили записать очередной рецепт домашнего печенья от мамы, общаясь с ней голосом через мессенджер, или разговариваете с родственниками из другого города по видеозвонку, как вдруг начинаются ужасные «лаги», а речь человека начинает напоминать кваканье лягушки, либо пропадает вовсе.

Неприятно, согласитесь, и очень раздражает. А теперь представьте, каково врачам, оперирующим пациента при помощи медицинского робота. Таких машин человечество уже придумало немало. И операции такие уже проводятся. Но единственное, что ограничивает распространение прорывных медицинских технологий – это связь. В телемедицине любая задержка сигнала в прямом смысле слова смерти подобна.

Именно поэтому, считают эксперты, сотовая связь нового поколения в первую очередь изменит медицину, а значит, совсем скоро нейрохирурги из Нью-Йорка смогут в плановом порядке проводить операции в Бангкоке, не покидая своего рабочего места. Да, будет ещё немало барьеров на пути распространения этих технологий, в первую очередь законодательных, но самый важный, технологический, будет наконец-то преодолён.

Новый стандарт связи также спровоцирует бурный рост использования носимых медицинских устройств. Браслеты, трекеры, мониторы и прочие гаджеты будут передавать информацию в режиме реального времени и помогут людям управлять своим здоровьем, а также позволят медицинским работникам более эффективно проводить скрининг и полноценно диагностировать пациентов удалённо.

Интернет вещей

Ещё одна особенность стандарта 5G – способность обслуживать большее количество абонентов, находящихся в одном и том же месте, а также устройств, подключённых к одной и той же сети. Не имеет значения, сколько человек сидит в конференц-зале или стримит с концерта на стадионе: у каждого будет честный 1 гигабайт в секунду.

Не важно, сколько умных устройств подключено к офисному вайфаю. 5G сможет обеспечить высокую скорость передачи данных, даже если к одной сети подключить все микроволновки, холодильники, фены, зубные щётки, телевизоры и прочие «умные» устройства с каждого этажа в манхэттенском небоскрёбе. Да и сам вайфай, к слову, уже не понадобится.

Увы, 4G таким количеством подключений похвастать не может: нынешняя беспроводная инфраструктура попросту не в состоянии обеспечить нормальное функционирование столь большого количества гаджетов. Да, собственно, и небольшое не особо-то. В этом и причина, почему внедрение интернета вещей происходит не так быстро, как могло бы.

Умные города

5G сделает связь не только надёжной и быстрой, но и снизит энергопотребление устройств. Это повлияет не только на интернет вещей, но и на следующую эволюционную ступень развития IoT – систему «умных городов».

Дома, которые потребляют меньше энергии и самостоятельно управляют включением/выключением света в подъездах. Входная дверь, которая откроется сама перед жильцом дома, прошедшим аутентификацию в системе безопасности. Все эти технологии доступны уже сегодня, но повсеместное их распространение возможно только с приходом 5G.

Чем больше данных с устройств и датчиков будет в системе «умного города» - тем умнее будет сам город благодаря внедрению искусственного интеллекта и машинного обучения. Управление водными ресурсами, вывозом отходов, мониторинг трафика, контроль пассажиропотока – автоматизация при помощи AI этих и многих других процессов поможет властям сделать жизнь в городе намного более комфортной, нежели сейчас.

Ритейл

Объединившись, 5G и IoT помогут розничной торговле сформировать взаимодействие с покупателями через анализ их взаимодействия со смартфонами и другими устройствами – «умными» холодильниками, стиральными машинами, телевизорами и прочими приборами, которыми мы пользуемся.

Тем, что холодильники и микроволновки могут выходить в интернет, уже никого не удивишь. Но что, если доступ в сеть появится у потребительских товаров – таких, как яблоки, рыба, одежда? Благодаря 5G, как мы уже упомянули, в сети может быть какое угодно количество пользователей, пределов практически нет. Зачем же подключать к сети сёмгу, спросите вы?

Потребительским товарам не обязательно быть в сети постоянно. Вполне достаточно, если они будут периодически либо по запросу отправлять информацию о себе.

В каких условиях росла рыба? Чем она питалась? На какой ферме она выращена, или её поймали в океане? Долгим ли был её путь до прилавка, в свежем виде или в замороженном? Вся эта информация отныне будет доступна покупателю при широком внедрении в ритейл «умных» меток, чипов и прочего.

Новый визуальный мир

Считается, что именно благодаря распространению LTE стало возможным  появление таких сервисов, как Uber, Airbnb, Booking, Netflix и других. Они сильно изменили нашу жизнь, как и предсказывали эксперты.

Какими будут технологии, способные развиться благодаря новой технологии связи, пока не может предугадать никто – слишком впечатляющие перспективы сулит 5G. Но есть общее мнение, что новый стандарт значительно повлияет на всё, что связано с визуализацией.

Причина проста: если раньше вы могли смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве лишь с домашнего компьютера, подключённого к высокоскоростному интернету, то теперь скачать файл весом в 10 Гб можно будет за несколько секунд, причём прямо со смартфона. Так что для Netflix и ему подобных сервисов всё только начинается.

Станут доступны технологии, которые сейчас можно видеть лишь в фантастических фильмах. Полноценная виртуальная и дополненная реальность в супермаркете, магазине одежды, на концерте или прямо у вас дома. Мощный толчок для игровой индустрии. Повсеместное внедрение VR/AR в обучении, будь то лётное училище, медицинский университет или обычная школа.

Изменится телевидение и производство видео- и киноконтента. Если сейчас прямые трансляции требуют дорогого оборудования и сложных настроек, то в будущем камеры смогут напрямую подключаться к удалённым производственным студиям. У видеоформатов появятся новые возможности – например, прямой эфир в режиме 360.

Главный вопрос: когда это всё появится?

Увы, не так быстро, как того хотелось бы: для начала, нужно дождаться хотя бы появления смартфонов, способных работать с новым стандартом, а это станет возможным лишь после полноценного развёртывания сетей 5G.

В Южной Корее 5G вот-вот будет запущен, далеко идущие планы строит Китай. Европа планирует переход на новый стандарт уже в следующем году. В России 5G тоже не заставит себя долго ждать: ожидается, что уже к 2025 году более 80% населения РФ получит доступ к пятому поколению связи.

Теги:
События: технологии
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