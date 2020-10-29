Расположенный на итальянском острове Сицилия город продает дома за 90 рублей

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В итальянском городе Салеми анонсировали распродажу домов по 1 евро. Цель акции - привлечь жителей, так как этот населенный пункт страдает от уменьшения общей численности населения.

Мэр города Доменико Венути рассказал, что здания принадлежат городскому совету, благодаря чему процесс продажи можно провести достаточно быстро. В местах расположения старых домов обновили дороги и инженерные сети.

Большинство предназначенных для продажи на аукционах домов находятся в центре Салеми. Некоторые здания построены в 1600-е годы, они находятся в удручающем состоянии. Есть и те, на восстановление которых нужно минимум затрат.

Фотографии объектов разместят на сайте городского совета. Покупателей обяжут внести залог в размере 3 тыс. евро, который будет возвращен после реставрационных работ. Их нужно провести в течение трех лет, пишет Lenta.ru.

Население Салеми замерло на отметке 10 тысяч человек и не увеличивается много лет. Дело в том, что после извержения вулкана в 1968 году многие жители сбежали с острова.

В июне итальянская коммуна объявила распродажу домов за 1 евро.