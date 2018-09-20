Раскрыты новые грубые и массовые нарушения ЦБ

В самом начале этой недели Союз вкладчиков России обратился с очередным открытым письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Активисты снова указали председателю нижней палаты, являющемуся четвёртым человеком в государственной иерархии, на злоупотребления Центробанка РФ. Момент для обращения, похоже, выбран весьма удачно: в эти самые дни Генпрокуратура начала в ЦБ масштабную проверку.

20 сентября Союз вкладчиков России обнародовал новое открытое письмо Вячеславу Володину (https://vkladchiki.org/?p=1383), в котором призвал его инициировать парламентское расследование «деятельности руководителей Банка России для устранения негативных последствий для общества и государства».

Это не первый раз, когда объединение граждан и предпринимателей, потерявших деньги – а многие вследствие этого утратили заодно и работу – в ликвидированных ЦБ банках, обращается к Володину. Такие письма уже направлялись ему в сентябре, июле, марте, однако не получали должной реакции со стороны адресата.

Вкладчики отдельно упомянули данное обстоятельство в новом письме, отметив, что многократные обращения «за парламентской защитой финансовых интересов граждан, бизнеса и бюджета страны от произвола, творимого руководителями Банка России» остались без внимания. «Наши обоснованные обращения к Вам по разбору грубых нарушений Банком России действующего законодательства и Конституции России к какому-либо результату не привели», - констатируют активисты.

Но сможет ли Володин отмолчаться теперь? Ведь не высказаться снова – это не только проявить неуважение к нескольким миллионам избирателей, но и остаться в стороне от, похоже, всерьёз начавшейся борьбе со злоупотреблениями регулятора. По сообщениям телеграм-канала «Труба под Неглинной», в ЦБ началась проверка страхового блока. Более того, такая же инспекция «сейчас заходит в банковский надзор». «А там нарушения закона видны невооруженным взглядом даже людям без высшего юридического образования», - пишет канал.

Действительно, большой массив информации о нарушениях регулятора собрал как раз Союз вкладчиков, опять перечислив известные факты в открытом письме Володину. Общий размер ущерба, причинённого ЦБ гражданам и бизнесу, оценивается активистами в 827 миллиардов рублей. Механизмы же злоупотреблений раскрыты объединением «на конкретном примере» банка «Югра».

Тут вам и вынесение заведомо неисполнимых предписаний, и организация фиктивного документооборота с целью прикрыть махинации сотрудников ЦБ, и вынесение незаконных приказов, и ввод в банк временной администрации без необходимых для этого оснований, и введение журналистов в заблуждение, и так далее, и тому подобное. Всё зафиксировано с указанием конкретных дат и лиц, причастных к злоупотреблениям.

А в данном перечне – весь цвет руководства ЦБ: непосредственно Эльвира Набиуллина, первый замепред Дмитрий Тулин, курирующий банковский надзор Василий Поздышев, а также не столь значительные фигуры, к примеру, Анна Орленко. Именно они, уверены в Союзе вкладчиков, грубо и массово нарушали права граждан России, гарантированные статьями 8, 18, 35 и 53 нашей Конституции.

«Перечисленные нарушения являются основанием для возбуждения парламентского расследования», - настаивают активисты. Как подчёркивается в обращении, «Союз вкладчиков России является многотысячной частью народа и на этом основании… просит Вас обеспечить государственную защиту прав более 34 700 граждан».

Примечательно, что около года назад Володин уже поддерживал идею проведения проверки ЦБ. «Думаю, что мы обязаны отреагировать на ситуацию, но для этого нам нужна достоверная информация о том, что же происходит в банковской системе», - говорил тогда спикер. Теперь самое время для него продемонстрировать последовательность.

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