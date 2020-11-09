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Работники компании в прямом смысле «спустили» начальников в трубу (видео)

Антон Мельников
9 ноября, 2020 22:28
2 мин
Youtube / Virgin Hyperloop
Youtube / Virgin Hyperloop

В США прошли испытания вакуумного поезда Hyperloop. Пассажирами прототипа стал топ-менеджмент фирмы.

В штате Невада прошли успешные испытания вакуумного поезда, который разрабатывается американской компанией Virgin Hyperloop. Специальная капсула с пассажирами пронеслась по трубе- тоннелю длинной 500 метров на скорости 160 км в час. Внутри капсулы находился один из основателей компании Джош Гигель, а также руководитель отдела качества обслуживания пассажиров Сара Лучьян.

По заявлению компании, испытания показали, что такой вид передвижения безопасен и быстр.

Перед испытаниями с людьми, капсула Hyperloop прошла свыше 400 тестов. В компании уверяют, что серийная версия будет вмещать до 28 пассажиров и разгоняться до тысячи километров в час.

Дальше Virgin Hyperloop планирует построить 10-километровый тоннель в штате Западная Виргиния, передаёт «Российская газета».

Видео прошедшего теста вакуумного поезда Hyperloop опубликовано на официальном канале проекта в YouTube.

темы
США
технологии
транспорт
поезда
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