Как работает сетевой бизнес?

Американский предприниматель, инвестор и писатель, автор ряда книг по инвестированию, включая бестселлер «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что сетевой маркетинг представляет собой прекрасный бизнес для тех людей, кто увлечен помощью другим.

Он пояснил, что сетевой маркетинг представлен как школа бизнеса для тех, кто намерен постигать навыки предпринимательства в реальной среде, а не изучает навыки наемных служащих, которые стремятся стать ТОП-менеджерами среднего звена в известной компании с высокой оплатой.

Отличие обычного дела от сетевого бизнеса состоит в том, что последний создается лидерами, которые помогают участникам подниматься вверх. Карьеру в корпоративном бизнесе могут сделать лишь некоторые, при этом основной стимул заключается в заработной плате.

В сетевом маркетинге поощряется учеба на собственных ошибках и их исправлении. Это позволяет становиться более зрелым и сообразительным, не бояться разных неудач, а твердо продвигаться к своей цели.

Роберт Кийосаки добавил, что сетевой бизнес помогает стать обеспеченным бизнесменом и независимым человеком, владельцем своего дела, а не оставаться усердным наемным работником.

Основной алгоритм успешного продвижения сетевого бизнеса включает в себя несколько шагов:

- изучение продукции, товаров, услуг компании, представленного коммерческого предложения и плана маркетинга

- подписка на рассылку

- поиск покупателей для вашего предложения

Во многом успех зависит от глубоких знаний преимуществ реализуемого продукта, чтобы уверенно апеллировать с потенциальными покупателями.

Классическими образцами сетевого бизнеса являются известные компании, работающие не один год на современном рынке и занимающие объемную нишу в 2018 году.

Амвей (Amway) - специализируется в области здоровья, красоты и ухода за телом, экологической обстановки в доме, полезных продуктов.

Вместе с Amway можно начать собственный бизнес и стать успешной бизнесвумен. Компания основана в 1959 году и проводит стабильный бизнес в области прямых продаж, помогает детям и выплачивает вознаграждения прямым предпринимателям.

НЛ (NL International) - предлагает построение бизнеса в партнерстве с компанией, которая представляет 16 ассортиментных линеек и более 300 продуктов, а также передовые программы питания.

Мэри Кей (Mary Kay) - представляет собой образец сетевого маркетинга и предлагает стать независимым консультантом по красоте. Компания осуществляет производство и прямые продажи косметики, парфюмерии, средств для ухода за кожей, личной гигиены.

Эйвон (AVON) — косметическая компания, которая придерживается методов прямых продаж, производит и реализует разные виды косметики, средств по уходу за кожей, парфюмерии, интимной гигиены.

Существуют также предложения, которые не требуют инвестиций и позволяют открыть свой бизнес с нуля.

GoodLife Consulting — как создать собственный бизнес без вложений. Компания GL отличается заметными преимуществами, позволяющими стать успешным бизнесменом и инвестором без трат и вложений.

Компания предоставляет консультации и распространяет инвестиционные продукты компании IFC из линейки WellMax по всем канонам сетевого маркетинга.

Это удаленная работа. Сотрудники работают в разных странах мира, предоставляется аналитическая отчетность и экономические обзоры по рынку финансов, которые сбываются.

В основе успешного продвижения — профессиональный подход, открытый диалог с клиентами, прозрачные партнерские отношения.

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