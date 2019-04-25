Промышленники Словакии едут в Россию
Промышленники Словакии едут в Россию

Европейцы придет в Москву для поиска потенциальных партнеров

Партнер Ассоциации НОПСМ - АНО «Московский экспортный центр» (АНО «МЭЦ») 3 июня 2019 года вместе с Торговым представительством РФ в Словакии и профильным агентством SARIO организуют проведение реверсной бизнес-миссии представителей словацких компаний в Москве.

В рамках мероприятия будут организованы встречи московских производителей со словацкими компаниями, а также выезд на производство предприятий.

Участие в реверсной бизнес-миссии открывает широкие возможности для поиска потенциальных партнеров, а также развития деловых связей с представителями компаний из Словакии.

АНО «МЭЦ» вместе с SARIO организует визит словацких баеров, заинтересованных в переговорах с московскими компаниями ряда отраслей, включая:

●       машиностроение (общестроительные ручные, электрические и слесарно-монтажные инструменты, рельсовые скрепления, запчасти для железнодорожного транспорта, железных дорог, шасси для пожарной техники, грузовые вагоны);

●       автомобильная промышленность;

●       металлургия (алюминиевые профили);

●       энергетика;

●       деревообрабатывающая отрасль (пиломатериалы из клееного бруса и прочего);

●       химическая промышленность (полипропиленовый гранулят);

●       IT (технология распознавания лиц, безопасности, облачная среда, технология открытого кода).

Теги:
События: экономика
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