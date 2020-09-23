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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство России (АКРА) прогнозирует закрытие около 100 банков за три года.

Как сообщил экс-зампред Банка России Михаил Сухов, около трети из них закроются добровольно, без вмешательства регулятора. По его словам, многие банки теряют прибыль. Ситуацию ухудшит эпидемия коронавируса и снижение ключевой ставки.

По словам эксперта, уйти с рынка под давлением ЦБ РФ предстоит небольшим банкам. Их ждут отзыв лицензии и выплаты через АСВ. Около десяти банков ждет объединение с другими кредитными организациями, пишут «Известия».

Напомним, Центробанк принял решение отложить штрафы, предназначенные для тех банков, которые не успели подключиться к системе быстрых платежей. Они должны успеть сделать это до конца года.

«Банки с универсальной лицензией, которые не успеют подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 года, смогут это сделать и позже — до 1 января 2021 года — без санкций со стороны регулятора», - сообщили в ЦБ.