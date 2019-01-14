Прогноз курса биткоина на 2019 год

Негативный прогноз курса

Падение рынка криптовалют в конце 2018 года взбудоражило индустрию. Тогда курс биткоина резко упал более чем в два раза, достигнув исторического минимума. Вместе с главной цифровой валютой подешевели и другие коины. После столь ощутимого коллапса эксперты, аналитики и простые инвесторы не знали, чего ожидать в будущем. Вопрос перспективных объектов для вложения повис в воздухе.

Как оказалось, подобный исход предрекал опытный трейдер Питер Брандт ещё в начале года. Недавно он дал собственный прогноз курса биткоина на 2019. По его мнению, монета BTC может упасть ещё больше, что будет иметь катастрофические последствия для всего рынка, пишут источники. Так его стоимость может упасть даже на порядок или больше - это вполне объективный сценарий на будущее. При этом нет аргументов в пользу роста в долгосрочной перспективе, особенно в свете событий, что происходять в азиатских странах.

Что говорил Питер Брандт про рынок раньше

В январе 2018 года, когда на рынке цифровых денег наметился спад, Питер Брандт предупредил инвесторов. Посредством своего twitter-аккаунта он сообщил, что в будущем актив продолжит дешеветь, а за ним упадут и другие монеты. Эксперт спрогнозировал, что до конца 2018 цена биткоина будет равна 4 тысячам долларов. В итоге его оценка оказалось даже более позитивной — по состоянию 26 декабря стоимость BTC равнялась 3 814,12 долларов.

Новое предсказание от эксперта

Последний прогноз курса биткоина на 2019 год от опытного трейдера не является позитивным. Питер считает, что заметных поводов для роста монеты нет, а вот упасть она ещё может. В частности, максимально возможное «дно» биткоина по оценке Брандта составляет 1200 долларов. Столько BTC стоил в 2013. Такое развитие событий возможно, если просадок после коррекции цены приведёт её к отметке ниже 3 тысячи долларов. Это может случиться до конца первого квартала 2019 года.

Тем не менее, аналитик криптовалютного рынка не исключает, что котировки биткоина могут ненамного подняться, примерно до 4600 долларов. Но, по словам Брандта рост выше 4 тысяч долларов будет кратковременным и не перерастёт в тренд.

В долгосрочной перспективе Питер считает, что биткоин вернётся к показателям 2017 года. Тогда, напомним, его цена на пике составила почти 20 тысяч долларов.

Далее в рубрике