Проект ГК «Основа» рядом с «Лосиным островом» получил 16 млрд рублей финансирования

Бизнес

Банк ДОМ.РФ и ГК «Основа» заключили договор проектного финансирования. Девелоперу открыта кредитная линия для строительства многофункционального комплекса с апартаментами на севере Москвы.

Проект будет расположен по адресу: проспект Мира, вл. 222. Денежные средства предоставляются в размере 16 млрд 300 млн рублей.

Деньги направят на строительство МФК с апартаментами и сопутствующей инфраструктурой общей площадью свыше 110 тыс. кв. м. Новый проект компании будет реализован на месте бывшей промзоны рядом с ТПУ «Ростокино» и национальным парком «Лосиный остров». Комплекс будет сдаваться очередями, полностью завершить строительство планируется в конце первого квартала 2025 года.

«Сотрудничество с Банком ДОМ.РФ гарантирует строительным компаниям доступ к финансированию на максимально выгодных условиях. Кроме того, кредитные линии открываются застройщикам на весь срок реализации проектов, до тех пор, пока дома не будут сданы в эксплуатацию. Мы стремимся выстраивать долгосрочные отношения с девелоперами, готовы финансировать строительство жилой недвижимости различных сегментов. Финансирование работ по строительству многофункционального комплекса на проспекте Мира позволит обеспечить покупателей квартир качественным жильем, а также изменить облик всего района», – рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

«Финансовое партнерство с такими крупными банками, как Банк ДОМ.РФ позволяет наращивать портфель и объемы строительства, реализуя в Москве действительно яркие и масштабные инвестиционные проекты. Сегодня мы получили проектное финансирование для реализации многофункционального комплекса на проспекте Мира, проводим архитектурный конкурс и готовим проект к старту. В наших совместных планах с Банком ДОМ.РФ есть еще несколько интересных площадок в проработке», - рассказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

АО «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Он осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ.

ГК «Основа» образована в 2016 году и развивает четыре основные направления деятельности: девелопмент в формате «умный дом» в России, Чехии, Германии и Испании; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие семейной досуговой инфраструктуры; инвестиции в высокотехнологичные проекты и инновации. В девелоперском портфеле компании на разных стадиях реализации находятся 17 жилых проектов. В Москве и Московской области это 12 проектов совокупной площадью более 700 000 кв. м жилья. В управлении ГК «Основа» находится более 130 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.