Продлен прием заявок на премию предпринимателей «Прорыв года»

Заявочная кампания на первую столичную предпринимательскую премию «Прорыв года» продлена до конца дня 23 апреля. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. С просьбой о продлении приёма заявок на премию к организаторам обратился президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Прием заявок на премию стартовал 4-го марта Победители конкурса будут выбираться в 9 номинациях. Лучшие предприниматели будут определены среди молодых бизнесменов и предпринимателей старше 55 лет, успешных мам, представителей социально-ответственного бизнеса и иностранных граждан, создавших бизнес в Москве. Кроме того, в конкурсе предусмотрены номинации для франчайзеров, действующих экспортеров, руководителей компаний с самыми высокими темпами развития, а также проектов, сумевших вернуться на рынок после закрытия.

Отбор победителей будет происходить в четыре этапа. Первые два этапа включают в себя подачу онлайн заявок и их ранжирование по заданным критериям с использованием бальной системы. Третий этап конкурса объединит заочное рассмотрение заявок и голосование на платформе «Активный гражданин». В финал выйдут по три кандидата из каждой номинации, которые представят свои проекты на заседании экспертного совета.

«На сегодняшний день на премию «Прорыв года» поступило уже 35 тысяч заявок. 15-го апреля мы завершили заявочную кампанию, но к нам поступило обращение от Московской торгово-промышленной палаты Москвы, в котором предприниматели попросили продлить приём заявок. Сегодня мы приняли решение: московские предприниматели смогут подать заявки на «Прорыв года» до 23 апреля включительно» - заявил Алексей Фурсин.

Награждение победителей состоится 27 мая на бизнес-форуме «Трансформация», который пройдёт на «ВТБ-Арене» в рамках Московской недели предпринимательства.

Подать заявку и узнать подробнее можно на сайте PG.MBM.RU.

Решение о проведении конкурса «Прорыв года» было принято Мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума Правительства Москвы в августе 2018 года.