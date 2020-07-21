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Продавцы крупнейшего рынка Москвы бастуют из-за арендной платы

Артем Денисов
21 июля, 2020 03:05
2 мин
торговля
Фото: pixabay.com

В Москве торговцы вещевого рынка «Садовод» устроили забастовку после поднятия арендной платы.

Как говорят в администрации рынка, их заранее предупреждали о повышении цен. По словам продавцов, руководство площадки подняло арендную плату на 20 тысяч рублей. В ТК «Садовод» говорят, что в апреле и мае текущего года торговый комплекс сделал арендаторам скидку в 80 процентов, что позволило многим сохранить бизнес во время пандемии коронавируса.

Продавцов заранее предупредили, что с 20 июля арендная плата станет прежней.

«Садовод» располагается на 40 гектарах и насчитывает восемь тысяч магазинов, сообщает телеканал «360».

Ранее ретейлеры обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину в связи с падением оборотов торговой отрасли на 50-80%. В письме указано, что по уровню потребительского рынка Россия вернется к уровню XIX или начала XX века.

Обращение подписали представители Ассоциации компаний розничной торговли, «Опоры России», Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники и другие. Они обращают внимание на снижение оборотов и трафика малого бизнеса, торговых центров, кафе, сетевого и несетевого ретейла на фоне распространения коронавируса.

темы
торговля
аренда
продавцы
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