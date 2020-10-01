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Бизнес
Проблемы с США не помешали Китаю установить благоприятный климат с их союзником
1 октября, 2020 17:06
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Евросоюз и Китай приблизились к заключению двустороннего соглашения. Крупнейшие мировые игроки озаботились климатом, правда пока инвестиционным.
По заявлению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, уже в ближайшее время страны ускорят соответсвующие переговоры. Речь идет о соглашении о защите инвестиций.
«В центре внимания будет сотрудничество с Китаем по вопросам защиты климата, а также вопрос об инвестиционном соглашении, переговоры по которому мы в ближайшие месяцы хотим ускорить», — приводит слова Меркель издание REGNUM со ссылкой на ТАСС.
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