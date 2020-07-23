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Проблемы между США и Олегом Дерипаской убивают российский автопром

Кирилл Савушкин
23 июля, 2020 16:14
1 мин
Photo
Flickr

Минфин США теперь будет требовать от «Группы ГАЗ» ежемесячных доказательств того, что она не реализует интересы миллиардера Олега Дерипаски. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) также будет требовать от предприятия ежеквартальный финансовый отчет.

Таковыми стали условия продления лицензии «Группы ГАЗ» на операции в США. Помимо Дерипаски, компания не должна действовать в интересах любого другого лица из санкционного списка США. Политику компании должен определять исключительно совет директоров.

Напомним, Олег Дерипаска, являющимся владельцем контрольного пакета акций «Группы ГАЗ» (65,56%), заявил о грядущем банкротстве и, как следствие, национализации компании, если санкции Соединенных Штатов вступят в силу, передает ТАСС.

темы
США
санкции
Олег Дерипаска
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