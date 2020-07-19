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Пришествие турецких электромобилей ожидается в конце 2020 года

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 12:00
1 мин
Photo
Flickr

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил дату запуска в производство первого массового турецкого электромобиля. Начало серийной сборке будет положено в четвёртом квартале 2022 года.

Первый в стране завод по производству электромобилей располагается вблизи турецкого города Бурса. Находившийся на открытии президент Эрдоган отметил, что горд этим проектом, реализованным в условиях пандемии и кризиса.

Производить электромобили будет консорциум TOGG. По данным REGNUM, им совсем недавно был получен от Евросоюза патент на экстрерьер электромобиля собственной разработки.

темы
Турция
электромобиль
Эрдоган
1 мин