Премия для малого и среднего бизнеса «Прорыв года»
Премия для малого и среднего бизнеса «Прорыв года»

Москва наградит девять лучших предпринимателей года

В Москве идет активный прием заявок на соискание первой бизнес-премии «Прорыв года». Присоединиться к участникам и побороться за звание лучшего можно до 16 апреля.

Каждая из девяти представленных номинаций объединит участников не столько по отраслевому признаку, сколько по различным достижениям. Например, в категории «Возвращение года» соревнуются компании, которые вернулись к росту после убытков.

Номинация «Франшиза года» определит самые успешные франчайзинговые проекты Москвы, а номинация «Мама – успешный предприниматель года» предназначена специально для женщин с детьми до десяти лет. Есть градация и по возрастам участников – так, номинация «Молодой предприниматель года» приглашает к участию смелых и успешных бизнесменов, которым еще не исполнилось 30 лет, а для старшего поколения опытных (категория 55+) и не менее смелых – «Почетный стартап года».

Экспертное жюри выберет победителей в номинациях «Иностранный предприниматель года» и «Экспортер года», а также самые достойные социально-ориентированные проекты в категории «Социально ответственный бизнес года». В номинации «Гран-при» эксперты будут оценивать участников по комплексу критериев, главный из которых – высокие темпы роста и динамичное развитие компании.

Конкурс «Прорыв года» проходит в четыре этапа: первые два этапа включают в себя подачу онлайн заявок и их ранжирование по заданным критериям с использованием бальной системы. Третий этап – это заочное рассмотрение заявок и голосование на городском портале «Активный гражданин», которое будет проходить с 29 апреля по 14 мая.

В финал выйдут по три кандидата из каждой номинации – они и представят свои проекты на заседании экспертного совета 21 мая. Награждение победителей запланировано на 27 мая. 

Принять участие в конкурсе может любой субъект МСП, зарегистрированный на территории Москвы.

Решение о проведении конкурса «Прорыв года» было принято Мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2018 года. Организатором выступает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

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