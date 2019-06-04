Премьера интервью нового формата «LOV show» - Любовь без эго

Партнеры Ассоциации «Равные права и равные возможности» выпускают на платформе YouTube интервью нового формата «LOV show» - Любовь без эго. Принципиальным отличием проекта является конструктивная повестка дня. Без провокационных вопросов, «грязного белья» и поиска виноватых. Только позитивные решения, здоровые мотивации, глобальные взгляды и юмор.

Создатели проекта призывают аудиторию к активной жизненной позиции и личной ответственности за происходящее вокруг. Героями шоу становятся люди, которые разделяют эти принципы и оказывают положительное влияние на мир. Инфлюенсеры нового поколения.

В премьерном выпуске с известной актрисой и амбассадором центра «Насилию.нет», Ириной Горбачевой, ведущая шоу поднимает тему неравноправия полов, феминизма и социальной незащищенности в России. Одна из актуальных проблем российского общества сегодня - декриминализация домашних побоев.

Привлечь внимание к проблеме и показать, как много людей не согласны с тем, что домашние побои до сих пор считаются семейным делом, а не преступлением, авторы проекта планируют через социальную акцию в сети Instagram. Неравнодушные, среди которых звезды нового поколения российского шоу-бизнеса, записывают видеообращение с хэштегом #этонелюбовь и оставляют ссылку на шоу

С каждым новым героем, «LOV show» будет поднимать социально-значимые вопросы из разных сфер жизни: экология, культура, устойчивое развитие и технологии. Рассказать общественности о мире, в котором мы живем и найти возможность сделать его лучше - задачи, которые ставят перед собой авторы «LOV show».

Оформление выпуска подбирается индивидуально под каждого героя и представляет собой коллаборацию молодых художников, дизайнеров и музыкантов. Креативная операторская работа и высокое качество монтажа создают уникальное изображение для требовательного зрителя YouTube.