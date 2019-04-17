Предприниматель заслужил, чтобы о нём знали
Предприниматель заслужил, чтобы о нём знали

Кто делает бизнес в столице и чем хороша Москва для открытия своего дела?

Конкурс «Прорыв года», который пройдёт в рамках Московской недели предпринимательства, собрал свыше 35 тысяч заявок, и это ещё не предел. Что делает город для развития предпринимательства, как меняются приоритеты молодёжи и зачем бизнесу премии? Об этом журналистам рассказали представители власти и бизнеса в пресс-центре ТАСС.

Приём заявок для участия в первой московской предпринимательской премии «Прорыв года» должен был закончиться ещё вчера. Но оргкомитет принял решение продлить сроки, об этом заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Сейчас идёт обработка заявок, но мы решили продлить приём ещё на неделю, несмотря на то, что уже представлено 35 тысяч заявок в 9 номинациях

рассказал журналистам Фурсин. По его словам, самой популярной номинацией стал «социально-ответственный бизнес», а также гран-при. Даты проведения самой премии не изменятся: 27 апреля будут подведены окончательные итоги и вручены награды.

Пропагандировать идеи предпринимательства, рассказывать о них людям крайне важно, сказал Фурсин и попросил  журналистов вспомнить, видели ли они на улицах города портреты предпринимателей. «Конечно, не видели», - добавил Фурсин. «Вот почему важно обратить внимание на предпринимателя, чтобы на него не смотрели, как на нехорошее слово. Когда мы идём на работу — мы на каждом шагу сталкиваемся с результатами его труда. Предприниматели везде: кафе, магазины, частные детские сады. Предприниматель несёт огромное количество рисков и ответственности, он заслужил, чтобы о нём знали, поддерживали и защищали. А премия — лишь один из способов оказать такую поддержку», - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента «Русской Планеты», какое лицо у сегодняшнего московского предпринимателя, Фурсин рассказал, что это лицо определённо молодое. Причём в последнее время лицо бизнеса, которое всегда было мужским, начинает меняться: женщин в бизнесе становится всё больше. «Большая активность среди молодых, и мы это видим не только по премии, но и по взаимодействию по департаментам. У ребят меняются жизненные приоритеты. Если раньше они шли сперва учиться, а затем искали хорошую работу и набирались опыта, то сейчас они хотят научиться предпринимательству». Ещё одна особенность сегодняшнего бизнеса — социальная ответственность. Это хорошо видно хотя бы на примере того, что на премии «Прорыв года» номинация «социально-ответственный бизнес» собрала свыше 5 тысяч заявок.

По словам Владимира Платонова, президента Московской торгово-промышленной палаты, за последние годы принято немало законов, направленных на создание комфортных условий для предпринимателей. Льготы резидентам технополисов, поддержка предпринимательства — всё это даёт положительные результаты. Главное — то, что эти условия создаются на постоянной основе.

Бизнесмены также отмечают, что вести дела в столице стало намного проще. Как рассказал Михаил Гончаров, основатель сети ресторанов «Теремок», в 90-е предприниматели были словно назойливые мухи. «Ты приходишь — тебя гонят, говорят странные вещи — что вопрос с питанием решён, что это не нужно. Это было смешно слышать — учитывая, что с тех пор рынок быстрого питания вырос в 5-7 раз. Молодые предприниматели видят усилия властей города. Ведь для предпринимателя деньги — вовсе не главное. Я пришёл в бизнес не только зарабатывать, я хотел создать большое дело, и чтобы была взаимополезная связь с городом. Наконец-то она установилась».

Александр Ларьяновский, управляющий партнёр Skyeng, отметил, что в Москве очень легко найти деньги под свои идеи. «В регионах до сих пор инвестор может попросить до 90% прибыли, и ещё и дивиденды через полгода. Под высокотехнологичные проекты найти средства невозможно. А здесь — есть бесконечное количество рынков, куда можно приходить и говорить о чём-либо без угрозы для целостности твоего организма».

Но главное, по словам Ларьяновского, это понятие среды. «Когда вокруг тебя есть много людей, с которыми ты можешь обсудить, что происходит вокруг, что кого волнует, обменяться знаниями. Мероприятия — это история не про награды или доклады, а про то, что вокруг тебя будет огромное количество людей, с кем ты можешь поговорить на близкие и понятные темы. Возможность поговорить с первоисточником, обменяться визитками — и есть главная ценность на форуме».

Конечно, в целом отношение любого бизнеса к государству всегда осторожно, добавил Ларьяновский. Несбыточный сладкий сон предпринимателя — чтобы правила игры были зафиксированы, и не менялись хотя бы какое-то время. Но всё, что направлено на популяризацию предпринимательства — безусловное благо.

Чем больше людей будут брать ответственность за свою жизнь и начнут что-то делать, чем больше в целом будет людей, которые принимают решения — тем лучше будет качество жизни в стране

Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Продлен прием заявок на премию предпринимателей «Прорыв года» Далее в рубрике Продлен прием заявок на премию предпринимателей «Прорыв года»Награждение состоится 27 мая на бизнес-форуме «Трансформация»

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