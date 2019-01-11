Правительство России выбило золотую пыль трейдеров

Начало начал

В России 2017 год ознаменовался для брокеров полноценным началом действия закона о регулировании Форекс-компаний на территории страны. Первой скрипкой в оркестре и главным инициатором новых поправок стал Центробанк.

Среди требований ЦБ к претендентам на получение лицензии фигурировал пункт об обязательном вступлении в СРО*, которое также лицензировалось самим Центробанком.

*Саморегулируемые организации — некоммерческие организации, объединяющие субъекты предпринимательской деятельности, работающие в определённой отрасли производства товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности определённого вида.

ЦБ предъявляет определенные требования к собственному капиталу брокера (100 млн рублей), а также требует внесения 2 млн рублей в страховой фонд для компенсаций возможных убытков клиентам.

К концу 2017 года лицензию Центробанка имело всего восемь форекс-брокеров, еще несколько компаний получили отказ от регулятора и, возможно, повторят попытку в 2018 году. Почти все компании из этого списка занимают верхние строчки в независимом рейтинге Brokers.ru, где представлены брокеры Форекс России по надежности.

Не всем компаниям такие условия показались выгодными и по плечу, в связи с чем не все они стремились ее получить. После этого в России началась борьба с подобными участниками рынка.

Одна их основных мер, к которым может прибегнуть российский регулятор – блокировка сайтов иностранных компаний, явно предлагающих российским пользователям торговлю на Форекс.

Кремль дает свободу… Банку России

28 декабря саморегулируемая организация «Ассоциация форекс-дилеров» исключила пять компаний, об аннулировании лицензий которых накануне сообщил ЦБ РФ. Речь идет о форекс-дилерах «Форекс клуб», «Телетрейд групп», «Альпари форекс», «Фикс трейд» и «Трастфорекс». И дала перечисленным конторам ровно месяц срока на решение данной проблемы с клиентами компаний.

Мотивировка данного решения Центробанка - деятельность компаний сводилась к агрессивной рекламе и выводу российских клиентов в иностранные юрисдикции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день официально заявил, что данное решение уходит в экономический блок правительства, а лично президент Владимир Путин комментировать положение дел на рынке трейдинга не будет.

Общий объем обязательств лишенных лицензий форекс-дилеров перед двумя тысячами клиентов составляет 35 млн рублей (около 3,7% всех средств российских граждан у лицензированных форекс-дилеров).

Таким образом, на сегодняшний день на рынке России осталось четыре компании: «Альфа-форекс», «ВТБ форекс», «ПСБ форекс» и «Финам форекс» с совокупной суммой в четыре тысячи клиентов.

Подобная практика в мире

Не только ЦБ РФ устанавливает лимит на использование кредитного плеча – подобные ограничения с 2018 года планирует ввести ряд европейских регуляторов, начиная с британской компании FCA.

Кроме того, под запрет, полностью или частично, попадут приветственные и бездепозитные бонусы от брокеров.

В этом случае многим европейским компаниям, ранее ориентированным на новичков, бонус-хантеров и трейдеров с малым депозитом теперь придется переориентироваться на торговцев и инвесторов со средним и крупным капиталом (от 5 до 10 тысяч долларов).

В последние 10 лет основными рынками для Форекс-брокеров были Великобритания и США. Однако на 2018 год фокус сместился в Азию. Сейчас наиболее крупными рынками для Форекс-брокеров стали Китай и Индия, даже несмотря на официальный запрет Forex в этих странах. Трейдеры из двух самых населенных государств открывают счета у иностранных брокеров и беспрепятственно торгуют через интернет, а азиатские регуляторы не спешат блокировать сайты компаний.

О каких финансовых оборотах речь

Если верить данным Банка международных расчетов, дневной оборот рынка Форекс в 2000-м был 1,5 трлн долларов. Через 10 лет, то есть в 2010-м он составлял уже 4 трлн долларов.

Аналитики прогнозируют, что оборот рынка Форекс в день через несколько лет вырастет до 10 трлн долларов США.

Также известно, что порядка три четверти всех сделок рынка Форекс проводятся американскими банками - там крутится порядка 20% всей денежной массы данного рынка.

Порядка 33% приходится на Великобританию. Увеличивать дневной оборот рынка Форекс также помогают и немцы. Их доля в торговле валютными парами составляет 10% от общего оборота этой сферы. 15% оборота рынка Forex приходиться на остальную часть мира.

Система прозрачности и защита клиента

10 января Центробанк утвердил новый указ о базовом стандарте защиты клиентов форекс-дилеров, который вступает в силу с апреля 2019 года.

Пока под его действие подпадают только четыре форекс-дилера, у которых есть лицензия регулятора - «Альфа-форекс», «ВТБ форекс», «ПСБ форекс» и «Финам форекс».

В документе от Центробанка уделяется особое внимание вопросам информирования потребителей о рисках, связанных с рамочными и отдельными договорами. Граждан предупредят о возможных финансовых потерях при их заключении, а также о сумме расходов на исполнение обязательств. Стандарт предписывает разъяснять терминологию, доносить информацию до потребителя доступным языком, также она должна быть понятной клиентам, не имеющим специальных знаний в области финансовых рынков.

Противодействию недобросовестным практикам также уделено значительное внимание. В частности, форекс-дилерам запрещено оказывать содействие заключению потребителями договоров с иностранными финансовыми организациями.

«Базовый стандарт обязателен для соблюдения всеми форекс-дилерами вне зависимости от их членства в СРО, а также их представителями (агентами). При этом ответственность за нарушение агентом требований базового стандарта несет форекс-дилер», — подчеркивают в Центробанке.

Беларусь спасет российский рынок

В 2020 году вступит в силу объединения экономического законодательства стран в рамках Таможенного союза. Это значит, что брокер, получивший лицензию любой страны ЕАЭС, имеет право на оказания услуг на территории всех остальных стран-участниц.

По мнению некоторых экспертов, самые благоприятные условия для получения Форекс-лицензии на данный момент предлагает Нацбанк Республики Беларусь. Лицензию белорусского регулятора уже сейчас имеет ряд компаний, не зарегистрированных в России.

Таким образом, даже если сайты этих брокеров будут заблокированы в России, такое положение вещей просуществует максимум два года, после чего эти брокеры триумфально вернутся на российский рынок, причем имея ряд новых возможностей.

Похожая система сейчас действует на территории Европы, где брокеру достаточно зарегистрироваться в любой стране ЕС и получить лицензию местного регулятора (многие вполне очевидно выбирают Кипр), после чего можно официально оказывать услуги и в других странах региона.

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