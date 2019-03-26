Правительство поддерживает кредитами строительный бизнес

В «Национальном объединении производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) состоялось годовое общее собрание членов Ассоциации. Мероприятие прошло под руководством председателя Совета Ассоциации и президента ГК «Основа» Александра Ручьева.

Участие в собрании приняли представители крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов, ведущих производителей и поставщиков строительных материалов.

Одной из главных тем совещания стали действующие в 2019 году меры господдержки производителей и возможности их применения для развития строительного бизнеса и отрасли в целом. Как отметил Александр Ручьев, на сегодняшний день есть ряд действенных мер по линии Минпромторга России, Правительства Москвы, Фонда Развития промышленности, Российского экспортного центра и других организаций, потенциал которых для отрасли и отдельных компаний в частности очень высок.

«На рынке есть реальные примеры компаний, которые смогли с помощью программ получить субсидии на максимально выгодных условиях. Например, взять кредит до 100 млн рублей через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства под 2% годовых», - рассказал Александр Ручьев. - Также мы помогли нескольким компаниям получить субсидирование процентных ставок по кредитам, которые они брали на пополнение оборотного капитала через программы господдержки Минпромторга России», - отметил председатель Совета Ассоциации НОПСМ.

По его словам, за годы работы в НОПСМ был аккумулирован мощный ресурс поддержки российских производителей.

«Это одна из сильных сторон Ассоциации, и мы дальше будем эту позицию развивать, поэтому все предприятия, у кого возникают сложности, могут обращаться к нам», - подчеркнул Александр Ручьев.

Несмотря на очевидную выгодность условий таких программ на практике среди производителей стройматериалов они применяются редко. По мнению участников мероприятия, по большей части это обусловлено отсутствием у предприятий достаточной информации об условиях и эффективности применения таких мер. И одна из основных задач, которую Ассоциация НОПСМ поставила себе на текущий год – развитие таких программ среди отраслевых предприятий, организация помощи для получения мер поддержки и дальнейшего расширения бизнеса.

Еще одной мерой поддержки могут стать специальные инвестиционные контракты. Так, если предприятие планирует увеличить свои производственные мощности путем строительства новых цехов или переоборудования действующих – это можно сделать в рамках СПИК с мерами поддержки в виде льготного налога на прибыль в части местного бюджета и субсидирования процентной ставки в рамках ключевой на капитальные затраты.

Отметим, одним из основных направлений работы Ассоциации является формирование финансового блока возможностей и программ, направленных на расширение сбыта продукции членов НОПСМ, в том числе экспорт. На сегодняшний день в пуле партнеров Ассоциации – ведущие профильные коммерческие и государственные организации, которые предлагают производителям строительных материалов выгодные условия сотрудничества в самых разных сферах, включая страхование, экспорт, кредитование, инвестиции и прочее.