Потребители выберут лучшие экотовары
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Потребители выберут лучшие экотовары

В России стартует ежегодная премия ECO BEST AWARD

Прием заявок на участие в Ежегодной Премии ECO BEST AWARD завершится 1 июля, а это значит, что компании все еще могут заявить о своих экологических инициативах и стать частью экологически ответственного сообщества.

Теперь каждый участник Премии сможет не только рассказать про свой продукт и проект, но и посмотреть на себя глазами самих потребителей - в рамках Премии при поддержке исследовательского холдинга РОМИР учреждена специальная номинация «Выбор потребителей».

Подать заявку на участие в номинации могут как производители товаров народного потребления и компании, оказывающие услуги конечным потребителям, так и компании-ритейлеры.

Победители в номинации буду определяться путем тестирования и опроса потребителей, цель проведения которых -  определить оптимальные характеристики продукта с точки зрения самих потребителей и оценить деятельность в разрезе конкурентного окружения.

Нет никаких сомнений в прозрачном отборе конкурсантов – опрос потребителей будет проводиться в три этапа, и каждому респонденту предстоит дать оценку по более чем двадцати характеристикам.

В числе основных номинаций Премии, за победу в которых будут бороться участники: «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «Компания-лидер популяризации экологической безопасности», «За вклад в развитие экологической культуры», «За вклад в устойчивое развитие России».

Среди лауреатов Премии прошлых лет представители крупного российского и международного бизнеса: МТС, Coca-Cola, СУЭК, Amway, УК Полюс, Полиметалл, Nestle, МГТС, Natura Siberica, MIRRA.

Напоминаем, что прием заявок на участие в Премии продлится до 1 июля. Успейте заявить о себе!

Теги:
Места: Россия
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