Пора брать города поменьше: В Delivery Club раскрыли ближайшие планы компании
На фоне пандемии к Delivery Club подключилось более 10 тысяч ресторанов, так как доставка для многих из них стала единственным способом пережить COVID-19. Об изменениях в отрасли и ближайших планах сервиса рассказл операционный директор компании Мухит Сейдахметов.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в последние полгода изменила не только само восприятие доставки среди россиян, но и повлияла на отношение к курьерам.
«И для малого, и для среднего бизнеса доставка в какой-то момент превратилась в единственную возможность удержать свое дело на плаву. С этого момента количество работающих с сервисом ресторанов стало быстро увеличиваться. Так, сейчас с нами работает более 30 тыс. ресторанов, из них более 10 тыс. подключились за последние полгода. Конечно, они продолжают работать с нами после карантина», — заявил Сейдахметов в беседе с Газетой.Ru.
Он также отметил, что вслед за городами-миллиониками доставка еды и продуктов стала популярна и в городах поменьше. Сейчас важная цель сервиса — занять свою нишу в городах с населением 500 тысяч человек. Для этого, в частности, компания стремится выйти на минимальную скорость доставки: от 15 до 30 минут.
Комментируя планы сервиса по сокращению сроков доставки, генеральный директор федеральной логистической компании IML Елена Шутюк отметила, что эта идея не нова, а также рассказала о сложностях её реализации.
«На мой взгляд, наиболее успешным кейсом в эксперименте по 15-минутной доставке стала, безусловно, доставка FMCG-товаров и, прежде всего, продуктов питания. Многие магазины стали выполнять роль локальных складов. В период пандемии покупатели опробовали новую услугу и стали ей пользоваться, оценив скорость и доступность.
Однако сложно сказать, что идея абсолютно новая. Заявленные сроки достигаются за счет наличия локальных складов и пешей/автодоставки в пределах района. Этими преимуществами логисты пользуются уже давно. Правда, раньше курьерские службы сотрудничали в основном с ресторанным бизнесом, а складами были пункты выдачи и постаматы, расположенные по территории всей России.
Конечно, слабое место формата – заявленные сроки. Может произойти так, что товара не окажется на ближайшем складе, а доставку до него придется ждать минимум день. Многие площадки стараются предусмотреть возможные риски, например, периоды высокой нагрузки и в качестве гарантированного срока доставки озвучивают интервал в 2-3 часа. Стоит отметить, что такое предложение уже знакомо пользователям, так как логистические компании давно предлагают трехчасовые интервалы доставки своим клиентам.
Хочется подчеркнуть, что сокращение сроков – один из наиболее частых запросов клиентов на улучшение сервисов доставки в сегменте продовольственных товаров. Ожидание является самой частой причиной негатива и отказов со стороны покупателей. Поэтому логистические компании стараются не допускать задержек.
Карантин и режим самоизоляции сделали данный сервис особенно востребованным в сегменте FMCG. Онлайн-шоппинг становится удобнее, и, возможно, в скором времени это станет покупательской привычкой.
Однако не всем продавцам нужно предлагать 15-минутную доставку. Есть товары, которые невозможно купить «вслепую». Их нужно увидеть несколько раз, потрогать, выбрать комплектацию. В таких ситуациях разница сроков доставки в несколько часов перестает быть критичным фактором. Конечно, это не означает, что нужно отказываться от коротких сроков, но и панацеей такие сервисы не являются», — рассказала Шутюк в беседе с «Русской планетой».