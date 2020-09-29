Фото: пресс-служба Delivery Club

На фоне пандемии к Delivery Club подключилось более 10 тысяч ресторанов, так как доставка для многих из них стала единственным способом пережить COVID-19. Об изменениях в отрасли и ближайших планах сервиса рассказл операционный директор компании Мухит Сейдахметов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в последние полгода изменила не только само восприятие доставки среди россиян, но и повлияла на отношение к курьерам.

«И для малого, и для среднего бизнеса доставка в какой-то момент превратилась в единственную возможность удержать свое дело на плаву. С этого момента количество работающих с сервисом ресторанов стало быстро увеличиваться. Так, сейчас с нами работает более 30 тыс. ресторанов, из них более 10 тыс. подключились за последние полгода. Конечно, они продолжают работать с нами после карантина», — заявил Сейдахметов в беседе с Газетой.Ru.

Он также отметил, что вслед за городами-миллиониками доставка еды и продуктов стала популярна и в городах поменьше. Сейчас важная цель сервиса — занять свою нишу в городах с населением 500 тысяч человек. Для этого, в частности, компания стремится выйти на минимальную скорость доставки: от 15 до 30 минут.

Комментируя планы сервиса по сокращению сроков доставки, генеральный директор федеральной логистической компании IML Елена Шутюк отметила, что эта идея не нова, а также рассказала о сложностях её реализации.