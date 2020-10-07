Бизнес
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Бизнес
Новости Бизнес
Русская планета
Бизнес

Польша наложила максимальные штрафы на «Газпром» за «Северный поток-2»

Лилия Караева
7 октября, 2020 12:33
1 мин
Северный поток-2
Nord-stream2.com

«Газпром» и еще пять компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2», оштрафованы на 7,6 млрд долларов и 61 млн долларов соответственно. Решение о максимальных санкциях принял Польский антимонопольный регулятор.

«Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода «Северный поток-2». Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши», - цитирует его сообщение РИА Новости.

Было принято решение о штрафах в размере 10% годового оборота - максимальной санкции по польскому законодательству.

Согласно решению, пять партнеров проекта должны разорвать договоры о финансировании газопровода в течение 30 дней.

Антимонопольный регулятор инициировал расследование в 2018 году из-за того, что газопровод строит 100%-я дочерняя компания «Газпрома», а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. Польша увидела в этом нарушение закона о конкуренции.

В начале сентября министр энергетики Александр Новак выразил уверенность, что газопровод будет достроен, несмотря на сложности.

темы
Северный поток-2
штраф
Польский антимонопольный регулятор
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!