Польша наложила максимальные штрафы на «Газпром» за «Северный поток-2»

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«Газпром» и еще пять компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2», оштрафованы на 7,6 млрд долларов и 61 млн долларов соответственно. Решение о максимальных санкциях принял Польский антимонопольный регулятор.

«Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода «Северный поток-2». Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши», - цитирует его сообщение РИА Новости.

Было принято решение о штрафах в размере 10% годового оборота - максимальной санкции по польскому законодательству.

Согласно решению, пять партнеров проекта должны разорвать договоры о финансировании газопровода в течение 30 дней.

Антимонопольный регулятор инициировал расследование в 2018 году из-за того, что газопровод строит 100%-я дочерняя компания «Газпрома», а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. Польша увидела в этом нарушение закона о конкуренции.

В начале сентября министр энергетики Александр Новак выразил уверенность, что газопровод будет достроен, несмотря на сложности.