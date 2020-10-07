Польша наложила максимальные штрафы на «Газпром» за «Северный поток-2»
«Газпром» и еще пять компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2», оштрафованы на 7,6 млрд долларов и 61 млн долларов соответственно. Решение о максимальных санкциях принял Польский антимонопольный регулятор.
«Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода «Северный поток-2». Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши», - цитирует его сообщение РИА Новости.
Было принято решение о штрафах в размере 10% годового оборота - максимальной санкции по польскому законодательству.
Согласно решению, пять партнеров проекта должны разорвать договоры о финансировании газопровода в течение 30 дней.
Антимонопольный регулятор инициировал расследование в 2018 году из-за того, что газопровод строит 100%-я дочерняя компания «Газпрома», а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. Польша увидела в этом нарушение закона о конкуренции.
В начале сентября министр энергетики Александр Новак выразил уверенность, что газопровод будет достроен, несмотря на сложности.