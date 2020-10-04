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«По-другому не получится» — Сергей Собянин и спасательная операция на 80 млрд

Кирилл Савушкин
4 октября, 2020 12:58
2 мин
Photo
Flickr

Мэр Москвы Сергей Собянин объявился в эфире федерального телеканала с весьма амбициозными планами. В ходе беседы он рассказал о своей стратегии в нынешних, вновь обострившихся, обстоятельствах.

По его словам, самой большой помощью для бизнеса станет обеспечение возможности компаниям избежать собственного закрытия.

Господин градоначальник заверил общественность: «Мы продолжаем оказывать помощь (бизнесу - ред.) в выдаче кредитов, реструктуризации старых кредитов, в целом на эти направления выделено более 80 миллиардов рублей, но самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях - избежать их закрытия, избежать серьезных ограничений».

Собянин также напомнил журналистам «России 1», что перевод на дистанционный формат работы позволит не переходить к ограничению секторов экономики.

«По-другому не получится, по-другому придется принимать более жесткие меры, что крайне бы не хотелось» - подытожил он напоследок.

темы
Москва
Сергей Собянин
бизнес
Собянин
удаленка
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