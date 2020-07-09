Подмосковье поднялось в рейтинге инвестиционной привлекательности

Бизнес

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Московская область разместилась на пятом месте рейтинга АСИ инвестиционной привлекательности регионов.

Региону удалось улучшить свои показатели сразу на два пункта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти серьезно работают для улучшения показателей. По его словам, регион по инвестиционной привлекательности изначально находился на 22 месте. Как отметил глава региона, подмосковные власти продолжают серьезно работать, чтобы в каждом городе области был свой индустриальный парк.

По мнению губернатора, преимущество области - в ее расположении. Московская область — огромный мегаполис, где живут 25 миллионов человек с учетом приезжающих и уезжающих. «В наших городах живет очень много умных, продвинутых людей, которые двигают нашу экономику вперед. Важно дать возможность и им реализовать себя в предпринимательской деятельности. Такую задачу мы тоже ставим», — отметил Воробьев.

В этом вопросе важны коммуникации в разных направлениях с бизнесом — такие как помощь, поддержка и отдельные программы, дающие результат, заключил Воробьев, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось ранее, санкции сдерживают приток иностранных инвестиций в экономику России.

Кроме того, ограничительные меры мешают полномасштабной интеграции страны в международные рынки, сообщили в Международном валютном фонде. Как следует из доклада, экономическая ситуация в стране определяется тремя факторами. Первый — сохранение прочной макроэкономической основы, которая повышает экономическую активность. Во-вторых, это структурные проблемы, сдерживающие рост, несмотря на работу по осуществлению реформ. И последний фактор - международные ограничительные меры, которые «усугубляют неопределенность для бизнеса, сдерживают российские и иностранные инвестиции и препятствуют полномасштабному интегрированию страны в международные рынки», сообщают «Известия».