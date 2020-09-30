Фото: cinemaplex.ru

Банк ВТБ продал 20% акций «Первого канала». Кредитная организация купила их у компании Романа Абрамовича в марте прошлого года. Кому сейчас принадлежит пакет акций и в связи с чем банк принял решение сократить до нуля долю в капитале вещателя – неизвестно, стороны решили не раскрывать условия сделки.

О том, что телеканал остался без ВТБ, стало известно из «Центра раскрытия корпоративной информации». Там уточняется, что банк вышел из капитала «Первого канала» 23 сентября.

Контрольный пакет акций телеканала принадлежит государству: 38,9% у Росимущества, 9,1% акций держит информагентство «ТАСС», 3% - у «Останкино». Структуры «Национальной медиа группы» контролируют 29% акций.

Акции могли вернуться к Абрамовичу, сообщают источники РБК на медиарынке. Напомним, ему пришлось их продать после того, как он получил израильское гражданство.

Ранее сообщалось, что главы Сбербанка и ВТБ попросили правительство уменьшить помощь населению и бизнесу.