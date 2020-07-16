Перебои с поставками лекарств ожидают в России

Бизнес

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О возможном дефиците лекарств сообщили шесть ассоциаций российских фармпроизводителей.

Они могут возникнуть из-за новых правил, согласно которым с 1 июля вводить в оборот лекарства без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии. Производители просят упростить процедуру, чтобы избежать дефицита лекарств в аптеках.

Отмечается, что созданных запасов лекарственных средств хватит на 3-4 месяца, пишут «Известия».

Как сообщалось, стоимость анальгина в России у разных производителей выросла до 38%. Резкое увеличение цены на популярное обезболивающее зафиксировано в июне.

Речь идет о десяти таблетках дозировкой 500 мг. Год назад упаковка анальгина стоила 14 рублей.

В июне средняя цена увеличилась на 26,5%. Главная причина - рост стоимости импортных фармсубстанций, из которых делают анальгин в России.

Основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков напомнил, что анальгин не входит в перечень жизненно необходимых и важных лекарств и цены на него государство не регулирует. Это приводит к тому, что все издержки фармпроизводитель отражает в закупочной цене.