Пассажиры «Победы» будут выкупать соседнее кресло для провоза ручной клади

Бизнес

Российский лоукостер «Победа» разрешил пассажирам выкупать соседнее кресло.

Стоимость услуги будет на уровне тарифа, доступного на момент покупки билета. Выкупать соседнее кресло разрешат для ручной клади, для ребенка до двух лет, либо для личного комфорта.

При этом выкупить кресло разрешено только для себя, передать его другому человеку авиакомпания не разрешит. Сиденья должны располагаться вместе, в одном ряду и блоке кресел, сообщает РБК.

«Победа» начала выполнять полеты в декабре 2014 года. Спустя год лоукостер вышел на седьмое место среди российских авиакомпаний по перевозкам пассажиров.

Год назад «Победа» стала третьей в стране по количеству перевезенных пассажиров.