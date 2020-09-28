Паника началась. Отмечен стопроцентный рост спроса на одноразовые маски

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В российском маркетплейсе Wildberries на прошлой неделе зафиксировали рост числа заказов москвичей на одноразовые маски.

По сравнению с неделей ранее, спрос вырос на 101%, на многоразовые маски — на 48%, на перчатки — на 78% и на 61% — на кожные антисептики. Также рост на эти товары фиксируется по всей России. Так, заказы одноразовых масок выросли на 46%, многоразовых — на 30%, на 35% больше покупали перчатки и на 26% — антисептики.

Фиксирует рост спроса и на маркетплейсе Ozon: продажи медицинских масок выросли на 117% по сравнению со средненедельными показателями сентября и на 25% по сравнению с показателем неделей ранее. Продажи многоразовых масок на прошлой неделе выросли на 95% относительно средненедельных показателей сентября, сообщает РБК.

Напомним, президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Он напомнил, что борьба с COVID-19 не закончилась и что необходимо соблюдать меры безопасности не расслабляться.

«Сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», — добавил Путин.

Также глава России призвал соблюдать рекомендации врачей и специалистов и сделать так, чтобы «не пришлось вновь, как весной прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений».