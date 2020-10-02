Пандемия заставила банки сократить программы лояльности для туристов

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Из-за эпидемии коронавируса программы лояльности для поездок и путешествий банков России претерпевают изменения.

Так, с 1 октября банк «Открытие» отказывается от Travel Card, по которой начислялся повышенный кешбэк за перелёты. После накопленные бонусы можно было потратить на гостиницы, авиа и железнодорожные билеты по всему миру.

В Сбербанке меняются условия обслуживания по премиальным картам с начала нового квартала. По картам Priority Pass вместо восьми бесплатных проходов в бизнес-залы аэропортов останется только шесть.

Как сообщили в ВТБ, во время максимальных ограничений на передвижения мотивация копить мили снизилась практически до нуля, так как потратить их на путешествия стало невозможно.

По словам экспертов, из-за снижения прибыли и процентной маржи, оттока по вкладам банки вынуждены компенсировать потери, в том числе — за счёт бонусов, пишут «Известия».

Как сообщалось, авиакомпания, которую создают для перевозок на Дальнем Востоке, закупит до 60 самолетов SSJ 100 и 16 МС-21. В новой компании будут отрабатывать эталонную модель организации сервиса и ремонта.

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать детали создания авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке и на труднодоступных территориях в январе 2020 года.