По состоянию на 17 июля 10:30
Заболевших759 203
За последние сутки6 406
Выздоровело539 373
Умерло12 123
Бизнес
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Бизнес
Новости Бизнес
Русская планета
Бизнес

Пандемия спихнула банки на минимальный за три года уровень прибыли

Кирилл Савушкин
17 июля, 2020 17:47
2 мин
Photo
Flickr

Прибыль российских банков за период пандемии упала почти в пять раз по сравнению с докризисным первым кварталом 2020 года. Всего, за последние три месяца финансовые организации заработали 102,56 млрд руб.

Подобное падение прибыли уже случалось с сектором в 2017 году после процедуры санации крупнейших частных банков. Тогда в третий квартал банки понесли убыток размером в 95 млрд рублей. При этом за четвертый квартал они заработали немногим больше. чем за последний карантин — 115 млрд руб.

Кроме того в Центробанке дали краткий обзор экономической ситуации в банковском секторе: «Некоторые банки, получившие небольшой убыток в мае, в июне вышли в слабый плюс, однако несколько крупных банков, наоборот, после прибыльного результата в мае зафиксировали незначительный убыток в июне».

По информации ЦБ, за период пандемии, ВВП России сократился на 9,5–10%. Однако, на данный момент, в организации не прогнозируют серьезного ухудшения ситуации.

темы
ВВП
банки
ЦБ РФ
прибыль
2 мин