Пандемия спихнула банки на минимальный за три года уровень прибыли

Бизнес

Flickr

Прибыль российских банков за период пандемии упала почти в пять раз по сравнению с докризисным первым кварталом 2020 года. Всего, за последние три месяца финансовые организации заработали 102,56 млрд руб.

Подобное падение прибыли уже случалось с сектором в 2017 году после процедуры санации крупнейших частных банков. Тогда в третий квартал банки понесли убыток размером в 95 млрд рублей. При этом за четвертый квартал они заработали немногим больше. чем за последний карантин — 115 млрд руб.

Кроме того в Центробанке дали краткий обзор экономической ситуации в банковском секторе: «Некоторые банки, получившие небольшой убыток в мае, в июне вышли в слабый плюс, однако несколько крупных банков, наоборот, после прибыльного результата в мае зафиксировали незначительный убыток в июне».

По информации ЦБ, за период пандемии, ВВП России сократился на 9,5–10%. Однако, на данный момент, в организации не прогнозируют серьезного ухудшения ситуации.