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Падение доллара никак не сказалось на положении российского рубля

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 10:43
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Flickr

Американский доллар переживает не лучшие времена. На прошедшей неделе его курс упал до значений сентября 2018 года.

Несмотря на подобное явление, российская валюта продолжает отступать перед своим американским аналогом. Всему виной внутренний спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и тех, кто конвертирует дивиденды в более удобные доллары.

Одним из крупнейших факторов, влияющих на курс американской валюты остаются вливания в экономику США со стороны правительства. На данный момент, их объем составляет около $6,4 трлн. Еще одним фактором является предвыборная гонка, в которой демократ Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа. Подобный сценарий рассматривается рынками как негативный, ввиду особенностей экономической программы демократов, передает «Коммерсантъ».

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