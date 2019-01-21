Читай-город






Оцифровка строительной отрасли России
Оцифровка строительной отрасли России

Платформа проектных решений BIMLIB лидирует на рынке третий год

Сегодня архитекторы, инженеры и специалисты строительной отрасли всё больше обращают внимание на технологии, отодвигающие на второй план бумажные документы и чертежи.

Цифровые средства проектирования, в частности технологии информационного моделирования зданий и сооружений занимают важнейшую нишу управления данными в процессах проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Всё больше новых сфер для развития бизнеса открываются благодаря развитию программы «Цифровая экономика», утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. No 1632-р.

«Русская Планета» расспросила Усова Илью Николаевича, руководителя проекта BIMLIB, как сегодня меняется строительная отрасль в России и за рубежом, для чего нужны цифровые библиотеки информационных моделей, и как они помогают продавать продукцию производителям строительных материалов.

Что такое BIM-моделирование?

BIM-моделирование или информационное моделирование объекта строительства – это процесс коллективного создания и использования его виртуального прототипа, т.е. цифрового представления его физических, функциональных, эстетических, технических, стоимостных и прочих характеристик, формирующего надежную основу для принятия решений на протяжении полного жизненного цикла.

В конце XX века проектирование и строительство осуществлялось на основании чертежей большинства проектов. Сегодня инженеры и архитекторы создают BIM-модели. Информационная модель здания содержит, помимо инженерно-конструкторской и технологической информации, другие параметры – например, стоимость материалов, используемых в строительстве, и иную необходимую для пользователя информацию.

Перспективность BIM-технологии уже признана мировой инженерной общественностью. Правительства Великобритании, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, США, Канады, Австралии, Китая, Японии, Южной Кореи, Германии, Франции, Испании, Италии и Нидерландов признали необходимость перехода строительной отрасли на технологии информационного моделирования. Некоторые из стран уже приняли официальные требования к BIM-моделям проектов и процессов, выполняемых с использованием средств бюджета.

Процессы строительства требуют стандартизации, поскольку в них задействовано множество различных участников: от руководителей проектов и архитекторов, производителей материалов и транспортных компаний до генеральных подрядчиков, служб строительного контроля и эксплуатации. Для повышения качества международных проектов, обмена опытом, технологиями и расширения рынков сбыта продукции и услуг, международным сообществом был создан консорциум buildingSMART International, обеспечивающий профессионалов отрасли открытыми стандартами данных. В консорциум входят такие крупные корпорации, как ARUP, Siemens, CCCC, Autodesk, Nemetscheck Group, KAJIMA и другие. Используя схожий с машиностроением принцип, открытые стандарты данных уже обеспечивают экспоненциальный рост качества международных проектов строительства.

– Для нас, как для проекта BIMLIB, большая ответственность стать частью консорциума buildingSMART и представлять российское представительство buildingSMART Russian Chapter, - говорит Илья Николаевич, - под руководством АО ИК «АСЭ», в группе по терминологии и описанию строительной продукции, мы проводим сложную работу построения связей российских и международных стандартов описания оборудования, строительных материалов и изделий. Результатом этой работы является расширение рынка сбыта для российских производителей.

Команда проекта BIMLIB

Библиотека информационных моделей BIMLIB продолжает лидировать на российском рынке уже третий год. За это время в проекте собралась команда профессионалов.

Илья Николаевич, руководитель группы по терминологии и описанию свойство продукции российского отделения buildingSMART – признанный эксперт международного уровня. Соавтор сводов правил и ГОСТ Р по информационному моделированию, он уже более 4 лет работает в трёх технических комитетах при Росстандарте. Приглашённый спикер наиболее авторитетных конференций, посвящённых информационному моделированию, он всегда готов проконсультировать по сложнейшим вопросам работы в BIM-среде.

Быстрое развитие проекта BIMLIB привлекло основателя ГК «ОСНОВА», Ручьёва Александра Валерьевича. Бывший владелец одной из крупнейших строительных компаний России, ГК «МОРТОН». Один из десяти наиболее профессиональных и влиятельных руководителей российского строительного сектора по данным рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» с интересом включился в развитие проекта BIMLIB. Получив дополнительные ресурсы, «набирающий обороты» проект вышел на международный уровень.

В команду входят опытнейшие эксперты в области негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий под руководством Решетникова Максима Юрьевича – профессионала с двадцатилетним стажем экспертной деятельности.

Сегодня в составе лучших инженеров проекта работают программисты, имеющие опыт разработки распределённых приложений, лучшие разработчики интерфейсов и технологий продаж.

Международный рынок проектов и проектных решений

За три года развития проекта, на портале BIMLIB собраны информационные модели от 200 производителей, из которых – международные концерны: Deceuninck, PAROC, PRADO, TN, KNAUF, Saint-Gobain, Legrand, VEKA, fischer, Danfoss, IEK, uponor и другие. Более 6000 проектных компаний пользуются сервисом доставки информационных моделей напрямую в САПР/BIM-платформы. Среди них такие компании, как STRABAG, АтомПроект, ГК ПИК, РосЖелДорПроект, РусГидро, A101, НорНикель, Кортрос и Renaissance Construction.

Благодаря высокому профессионализму команды, проект сегодня успешно выходит на рынки Белоруссии, Казахстана, Испании и Чехии. Объединяя знания о продуктах строительной отрасли, предоставляя удобный доступ к цифровым копиям строительных материалов и оборудования, проект BIMLIB по праву считается одним из лучших сервисов на рынке услуг по доставке данных.

Сегодня проект аккумулирует тысячи качественных проектных решений от производителей, и становится очевидна потребность проектных и строительных компаний в обмене проектами повторного применения. Благодаря BIM и уникальной технологии маппинга стандартов проектных организацией платформы BIMLIB – эти проекты можно построить в любом регионе, получив спецификации по локальным производителям и поставщикам материалов.

Теги:
Места: Россия
Частный бизнес России лишился целой отрасли Далее в рубрике Частный бизнес России лишился целой отраслиГосударство взяло под контроль работу мусорных полигонов страны

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО