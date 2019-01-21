Оцифровка строительной отрасли России

Сегодня архитекторы, инженеры и специалисты строительной отрасли всё больше обращают внимание на технологии, отодвигающие на второй план бумажные документы и чертежи.

Цифровые средства проектирования, в частности технологии информационного моделирования зданий и сооружений занимают важнейшую нишу управления данными в процессах проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Всё больше новых сфер для развития бизнеса открываются благодаря развитию программы «Цифровая экономика», утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. No 1632-р.

«Русская Планета» расспросила Усова Илью Николаевича, руководителя проекта BIMLIB, как сегодня меняется строительная отрасль в России и за рубежом, для чего нужны цифровые библиотеки информационных моделей, и как они помогают продавать продукцию производителям строительных материалов.

Что такое BIM-моделирование?

BIM-моделирование или информационное моделирование объекта строительства – это процесс коллективного создания и использования его виртуального прототипа, т.е. цифрового представления его физических, функциональных, эстетических, технических, стоимостных и прочих характеристик, формирующего надежную основу для принятия решений на протяжении полного жизненного цикла.

В конце XX века проектирование и строительство осуществлялось на основании чертежей большинства проектов. Сегодня инженеры и архитекторы создают BIM-модели. Информационная модель здания содержит, помимо инженерно-конструкторской и технологической информации, другие параметры – например, стоимость материалов, используемых в строительстве, и иную необходимую для пользователя информацию.

Перспективность BIM-технологии уже признана мировой инженерной общественностью. Правительства Великобритании, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, США, Канады, Австралии, Китая, Японии, Южной Кореи, Германии, Франции, Испании, Италии и Нидерландов признали необходимость перехода строительной отрасли на технологии информационного моделирования. Некоторые из стран уже приняли официальные требования к BIM-моделям проектов и процессов, выполняемых с использованием средств бюджета.

Процессы строительства требуют стандартизации, поскольку в них задействовано множество различных участников: от руководителей проектов и архитекторов, производителей материалов и транспортных компаний до генеральных подрядчиков, служб строительного контроля и эксплуатации. Для повышения качества международных проектов, обмена опытом, технологиями и расширения рынков сбыта продукции и услуг, международным сообществом был создан консорциум buildingSMART International, обеспечивающий профессионалов отрасли открытыми стандартами данных. В консорциум входят такие крупные корпорации, как ARUP, Siemens, CCCC, Autodesk, Nemetscheck Group, KAJIMA и другие. Используя схожий с машиностроением принцип, открытые стандарты данных уже обеспечивают экспоненциальный рост качества международных проектов строительства.

– Для нас, как для проекта BIMLIB, большая ответственность стать частью консорциума buildingSMART и представлять российское представительство buildingSMART Russian Chapter, - говорит Илья Николаевич, - под руководством АО ИК «АСЭ», в группе по терминологии и описанию строительной продукции, мы проводим сложную работу построения связей российских и международных стандартов описания оборудования, строительных материалов и изделий. Результатом этой работы является расширение рынка сбыта для российских производителей.

Команда проекта BIMLIB

Библиотека информационных моделей BIMLIB продолжает лидировать на российском рынке уже третий год. За это время в проекте собралась команда профессионалов.

Илья Николаевич, руководитель группы по терминологии и описанию свойство продукции российского отделения buildingSMART – признанный эксперт международного уровня. Соавтор сводов правил и ГОСТ Р по информационному моделированию, он уже более 4 лет работает в трёх технических комитетах при Росстандарте. Приглашённый спикер наиболее авторитетных конференций, посвящённых информационному моделированию, он всегда готов проконсультировать по сложнейшим вопросам работы в BIM-среде.

Быстрое развитие проекта BIMLIB привлекло основателя ГК «ОСНОВА», Ручьёва Александра Валерьевича. Бывший владелец одной из крупнейших строительных компаний России, ГК «МОРТОН». Один из десяти наиболее профессиональных и влиятельных руководителей российского строительного сектора по данным рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» с интересом включился в развитие проекта BIMLIB. Получив дополнительные ресурсы, «набирающий обороты» проект вышел на международный уровень.

В команду входят опытнейшие эксперты в области негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий под руководством Решетникова Максима Юрьевича – профессионала с двадцатилетним стажем экспертной деятельности.

Сегодня в составе лучших инженеров проекта работают программисты, имеющие опыт разработки распределённых приложений, лучшие разработчики интерфейсов и технологий продаж.

Международный рынок проектов и проектных решений

За три года развития проекта, на портале BIMLIB собраны информационные модели от 200 производителей, из которых – международные концерны: Deceuninck, PAROC, PRADO, TN, KNAUF, Saint-Gobain, Legrand, VEKA, fischer, Danfoss, IEK, uponor и другие. Более 6000 проектных компаний пользуются сервисом доставки информационных моделей напрямую в САПР/BIM-платформы. Среди них такие компании, как STRABAG, АтомПроект, ГК ПИК, РосЖелДорПроект, РусГидро, A101, НорНикель, Кортрос и Renaissance Construction.

Благодаря высокому профессионализму команды, проект сегодня успешно выходит на рынки Белоруссии, Казахстана, Испании и Чехии. Объединяя знания о продуктах строительной отрасли, предоставляя удобный доступ к цифровым копиям строительных материалов и оборудования, проект BIMLIB по праву считается одним из лучших сервисов на рынке услуг по доставке данных.

Сегодня проект аккумулирует тысячи качественных проектных решений от производителей, и становится очевидна потребность проектных и строительных компаний в обмене проектами повторного применения. Благодаря BIM и уникальной технологии маппинга стандартов проектных организацией платформы BIMLIB – эти проекты можно построить в любом регионе, получив спецификации по локальным производителям и поставщикам материалов.

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