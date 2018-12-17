ГК «Основа» ввела в эксплуатацию «Парад планет»

Группа компаний «Основа» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Парад планет», расположенный в подмосковном городе Королев на границе Самаровского озера и национального парка «Лосиный остров».

Общая площадь введенного комплекса составляет 144,2 тысяч квадратных метров, включая 86,2 тысяч кв. метров жилья. Таким образом, по итогам 2018 года ГК «Основа» вела в эксплуатацию в общей сложности 168 тысяч квадратных метров с учетом построенного и сданного жилого дома в Лобне.

ЖК «Парад планет» - 11-секционный монолитный комплекс с подземным паркингом, атриумом и переменной этажностью 9-12-17 этажей, построенный по индивидуальному проекту архитектурного бюро «Остоженка» на улице Академика Легостаева.

На первом этаже ЖК «Парад планет» располагается галерея нежилых помещений с высотой потолков более 5 метров, где откроются объекты коммерческой инфраструктуры, включая магазины, досуговый центр и кафе. Для жителей комплекса предусмотрен подземный паркинг на 300 машиномест и гостевые парковки, расположенные по периметру дома. На уровне паркинга также запроектировано более 400 кладовых помещений.

На придомовой территории выполнено благоустройство: во дворе, свободном от машин, расположены детские игровые и спортивные площадки, организованы пешеходные дорожки и зоны для отдыха, что обеспечивает жителей разнообразными возможностями для досуга и спорта. По внешнему периметру дома высажены деревья и кустарники.

Каждая из 11 секций ЖК «Парад планет» имеет свою яркую индивидуальность и собственный цветовой код. В оформлении лифтовых холлов и коридоров использованы цвета планет Солнечной системы и спутников, а входную группу каждой секции украшает большой и яркий принт с изображением соответствующей планеты.

Сегодня в жилом комплексе на выбор представлены комфортные студии и одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 25 квадратных метров, а также квартиры со вторым светом и высотой потолков до 5 м. Минимальная стоимость предложения в построенном и сданном доме на текущий момент составляет 2,2 млн рублей.

В настоящий момент ведется подготовка к заселению, выдача ключей от квартир ЖК «Парад планет» начнется в конце декабря.

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