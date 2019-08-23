ГК «Основа» приобрела ЖК MainStreet на Кутузовском проспекте

ГК «Основа» закрыла сделку по приобретению комплекса апартаментов MainStreet в районе Фили-Давыдково, в Западном округе Москвы. Продавцом проекта выступило ООО «БАЗИЛ-АКТИВ», сумма сделки составила 2 млрд рублей.

По словам управляющего партнера ГК «Основа» Олега Колченко, MainStreet - это первый проект ГК «Основа» на западе столицы и первый комплекс, который компания реализует в рамках проектного финансирования с применением эскроу-счетов.

«Параллельно с подписанием сделки по приобретению проекта, мы получили проектное финансирование для его реализации от Среднерусского Банка Сбербанка России на общую сумму 5 млрд рублей», - рассказал Олег Колченко.

По его словам, в настоящий момент компания выводит на площадку строительства подрядные организации и приступает к подготовительному этапу строительства.

MainStreet - комплекс апартаментов бизнес-класса, разработанный известной архитектурной мастерской «Сергей Киселев и партнеры». Участок под строительство комплекса расположен рядом с Кутузовским проспектом и Рублевским шоссе, в 400 метрах от станции метро «Кунцевская». Проектом предусмотрено возведение двух корпусов переменной этажности 9-12-15-29 этажей на едином стилобате.

Общая площадь проекта составляет 60 000 квадратных метров, включая 35 000 кв. м апартаментов, паркинг на двух подземных уровнях и многочисленные объекты инфраструктуры на первых этажах. На благоустроенной территории проекта с ландшафтным дизайном будут организованы прогулочные дорожки, детские игровые площадки, зоны воркаута и отдыха.

К услугам резидентов 558 апартаментов MainStreet на территории комплекса будут открыты ресторан и винотека, зал для занятия йогой и спортом, магазины, кафе и салоны красоты и многие другие элементы собственной инфраструктуры. В просторном лобби комплекса с мягкой гостевой зоной разместится консьерж-служба и комната для велосипедов и колясок жителей.

Срок ввода проекта в эксплуатацию - 2 квартал 2022 года.

ГК «Основа» - многопрофильный российский холдинг, основными направлениями деятельности которого являются: девелопмент в формате «умный дом» в России, Чехии и Германии; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие проектов семейной досуговой инфраструктуры и инвестиции в высокотехнологичные проекты.

ЖК MainStreet - пятый собственный девелоперский проект ГК «Основа», находящийся на стадии реализации в столичном регионе наряду с премиальным комплексом RED7 на Садовом кольце, ЖК "Грани", ЖК "Гоголь парк" и ЖК "Парад планет". Еще один жилой комплекс, ЖК «Золотые ворота 2019", компания строит как генеральный подрядчик и инвестор.

Всего же в портфеле компании на сегодняшний день 14 жилых проектов: 10 Москве и Подмосковье общей площадью 500 тыс. кв.м, 2 в Чехии и 2 в Германии. Также в управлении ГК «Основа» находится более 130 тыс м2 недвижимости: 60 тыс м2 коммерческой недвижимости в торговых центрах и в формате стрит-ритейл; 40 тыс м2 гостиничной недвижимости и IT-Технопарк «Физтехпарк» площадью 30 тыс м2.

В рамках подготовки к переходу на новые правила строительства и реализации собственной стратегии минимизации кредитной нагрузки, в первой половине 2019 года ГК «Основа» досрочно погасила задолженность и закрыла две кредитные линии Сбербанка на свои строящиеся проекты ЖК «Грани» в Текстильщиках и ЖК «Гоголь парк» в Люберцах общим объёмом 3 млрд рублей.

На момент досрочного погашения из кредитной линии в 1,38 млрд рублей на строительство «Грани» было выбрано порядка 30% (423,22 млн рублей), а из проектного финансирования в 1,62 млрд рублей ЖК «Гоголь парк» выбрано менее 10% (147 млн рублей). Оба дома сейчас находятся на высокой стадии готовности.