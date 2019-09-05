ГК «Основа» начинает строить в столице Чехии

ГК «Основа» приступила к реализации своего первого проекта в Европе. Компания начала строительство комплекса высококлассных апартаментов Valentinka Residence в историческом центре Праги, в двух километрах от Карлова моста и Вацлавской площади.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьёва, это уникальный проект для чешской столицы, и компания уже прошла все этапы его согласования.

«В центре Праги практически нет нового жилья. Нам за несколько лет удалось создать действительно интересный проект в самом центре города, пройти согласование и получить все необходимые разрешения. Это то будет комплекс апартаментов высокого класса в доме, где мы сохраним исторические фасады и заменим все перекрытия, коммуникации и внутренние стены. В начале 2020 года мы планируем получить все разрешения и начать строить второй проект в центре Праги – комплекс на 25 тыс квадратных метров»

— рассказал Александр Ручьёв.

По словам президента ГК «Основа», объем инвестиций в реализацию проекта Valentinka Residence составляет порядка 0,55 млрд рублей. К моменту завершения строительства объекта его доходность может составить минимум 20%. Рынок недвижимости Чехии – один из самых привлекательных в Европе с инвестиционной точки зрения. По данным международной консалтинговой компании Deloitte, столица Чехии Прага по темпам роста стоимости квадратного метра занимает 3 место из 46 крупнейших европейских городов с показателем 22,2% в год (ссылка на отчет Deloitte в конце текста).

Valentinka Residence располагается рядом с набережной Влтавы, в престижном и динамично развивающемся районе Смихов в центре Праги – одной из красивейших столиц Европы. В шаговой доступности от дома - самые известные достопримечательности, исторические и культурные памятники.

Общая площадь дома составляет порядка 3 тыс. квадратных метров. В составе Valentinka Residence запроектировано 48 апартаментов с полной чистовой отделкой площадью от 29 до 108 кв. м и высотой потолков до 3,9 м. На последнем этаже комплекса располагаются 3 пентхауса с террасами площадью от 10 до 17 кв. м. В доме также запроектирован подземный паркинг на 28 машиномест, на первом этаже разместятся магазины и кафе.

В линейке апартаментов Valentinka Residence представлены функциональные студии, двухкомнатные апартаменты, а также двух-, трех- и четырехкомнатные апартаменты «евроформата» с объединенной зоной кухни и гостиной. Все апартаменты комплекса идут с отделкой «под ключ». Стоимость квадратного метра начинается от 100 000 CZK (283 тыс. руб. по текущему курсу). На старте продаж минимальная стоимость апартаментов составляет 3,54 млн CZK (порядка 10 млн руб. по текущему курсу).

Проект строится в динамично развивающемся районе Праги у реки Влтава. Локация отличается максимальной близостью к историческим достопримечательностям, развитой транспортной сетью и насыщенной инфраструктурой, включающей рестораны, кафе, фермерский рынок и торговые центры. В нескольких минутах ходьбы от Valentinka Residence расположены две станции метро, одна из которых, «Андел» - крупный городской транспортный узел, который соединяет Смихов с остальными районами Праги.

Недалеко от Valentinka Residence располагаются крупнейшие офисные, деловые и торгово-развлекательные центры, кинотеатры, а также колледжи, школы и медицинские учреждения.

Дорога до исторического центра города и достопримечательностей займет всего 5-6 минут на общественном транспорте или 15 минут пешком. В пешей доступности – Танцующий дом, парк Сакре-Кёр, легендарная крепость Вышеград, Вацлавская площадь и Карлов мост.

Справка о компании

ГК «Основа» - многопрофильный российский холдинг, основными направлениями деятельности которого являются: девелопмент в формате «умный дом» в России, Чехии и Германии; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие проектов семейной досуговой инфраструктуры и в высокотехнологичные проекты.

На сегодняшний день в портфеле компании 14 жилых проектов на разных стадиях: 10 Москве и Подмосковье общей площадью 500 тыс. кв.м, 2 в Чехии и 2 в Германии. Также в управлении ГК «Основа» находится более 130 тыс м2 недвижимости: 60 тыс м2 коммерческой недвижимости в торговых центрах и в формате стрит-ритейл; 40 тыс м2 гостиничной недвижимости и IT-Технопарк «Физтехпарк» площадью 30 тыс м2.

ГК «Основа» является соинвестором крупнейшей в России сети семейных парков развлечений Zамания, включающая 19 парков, и развивает проект «Московские термы».