ГК «Основа» и компания Intelvision создают консорциум будущего
ГК «Основа» и компания Intelvision создают консорциум будущего

На рынок строительства России выйдут новые научные технологии

ГК «Основа» и инжиниринговая компания Intelvision подписали соглашение о консорциуме для разработки платформенных решений по управлению жилыми комплексами, производственными предприятиями и многофункциональными территориями.

По словам Александра Ручьева, председателя правления ГК «Основа», к 2020 году консорциум планирует сформировать портфель заказов в объеме 1 млрд рублей.

«Мы уже приступили к работе над несколькими проектами, участвуем в ряде крупных тендеров на федеральном уровне и в Москве».

По его словам, созданные в рамках партнерства продукты и решения позволяют полностью автоматизировать процессы проектирования и управления технически сложными объектами, снизить затраты на всех этапах жизненного цикла здания, усиливают безопасность и обеспечивают максимальный комфорт проживания и эксплуатации.

По словам Виталия Федорова, генерального директора Intelvision (Интелвижен), задача консорциума - вывести на рынок принципиально новые решения, объединяющие в себе новейшие тренды и технологии BIM, IIoT (интернет вещей), ЖКХ, цифровизацию промышленности и умных зданий, научный и практический опыт smart инжиниринга и стать лидером рынка в сфере цифровой трансформации.

В рамках консорциума компании также сотрудничают по направлению создания систем «умный дом» в проектах ГК «Основа». В частности, Intelvision спроектировала слаботочные системы в построенном ЖК «Парад планет».

Компания Intelvision – ведущий системный smart-интегратор и инжиниринговая компания, которая специализируется на smart-решениях для автоматизации зданий (Building management system) и интеграции инженерных систем, систем безопасности и решениях «Умный дом», «Умный город», «Интернет вещей» (lot), Промышленный Интернет вещей и Цифровое ЖКХ. Главный офис Intelvision находится в Санкт-Петербурге, есть офисы в Москве и Казахстане.

Основана в 2007 году и с начала работы компания выполнила свыше 100 комплексных проектов, общим объемом площадей 685 тысяч квадратных метров, в числе которых штаб-квартира Газпрома в Санкт-Петербурге, ЖК «Dostyk Residence» в Алматы и многие другие.

Проекты Intelvision удостаивались престижных национальных премий HiTechBuilding Awards, Beckhoff Embedded Intelligence, ProIntegration Awards за лучшую реализацию задач в интеграционных проектах. С 2009 году компания ведёт разработку российской платформы автоматизации зданий – SmartUnity Building Management System, а также платформы SmartUnity IoT для рынков Цифровое ЖКХ и Умный город.

ГК «Основа» - образована в 2016 году и специализируется на девелопменте в формате «умный дом» в России, Чехии и Германии; управлении объектами коммерческой недвижимости, а также инвестициях в развитие объектов семейной досуговой инфраструктуры и высокотехнологичных проектов.

В девелоперском портфеле Компании на разных стадиях реализации находятся 14 жилых проектов. Это 10 проектов в Москве и Московской области совокупной площадью 500 000 квадратных метров жилья, 2 проекта в Чехии и 2 проекта в Германии. В прошлом году ГК «Основа» построила и ввела в эксплуатацию 168 000 квадратных метров жилой недвижимости, включая ЖК «Парад планет» в Королеве и жилой дом в Лобне.

В столичном регионе компания сосредоточилась на создании ярких жилых комплексов повышенной комфортности с авторской архитектурой, эксклюзивными общественными пространствами и благоустроенной придомовой территорией с возможностями для круглогодичного досуга и отдыха.

Также в управлении ГК «Основа» находится более 130 тысяч квадратных метров недвижимости: 60 тысяч коммерческой недвижимости в торговых центрах и в формате стрит-ритейл; 40 тысяч гостиничной недвижимости и IT-Технопарк «Физтехпарк» площадью 30 тысяч.

Совокупный объем выручки компании в 2018 году составил 7,43 млрд рублей.

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