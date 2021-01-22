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Операторам сотовой связи надоело бесплатно следить за россиянами

Лилия Караева
22 января, 2021 10:57
2 мин
Лилия Караева
22 января, 2021 10:57
2 мин
Смартфон
Pixabay.com

Российские операторы попросили у правительства компенсацию за передачу данных о заболевших коронавирусом или контактировавших с ними. Систему мониторинга планируют заново запустить в пяти регионах, где число инфицированных резко выросло с 3 декабря.

О просьбе говорится в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву от руководителя рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» Анны Серебряниковой. Оно было направлено 21 декабря.

В письме говорится, что в начале декабря Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи возобновить выгрузку геоданных в систему ведомства. Слежку хотят возобновить в Бурятии, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях, пишет РБК.

Серебряникова указывает, что это влечет дополнительные издержки операторов, а значит оказание данной услуги должно осуществляться на возмездной основе. Раньше операторам не компенсировали передачу данных.

Пока ответа от Минцифры не последовало.

Тотальную слежку за жителями Москвы ввели весной 2020 года. О подготовке соответствующей инфраструктуры рассказывал мэр Сергей Собянин.

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ТЕГИ
коронавирус
Минцифры
слежка
операторы
2 мин
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