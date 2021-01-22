Бизнес

Российские операторы попросили у правительства компенсацию за передачу данных о заболевших коронавирусом или контактировавших с ними. Систему мониторинга планируют заново запустить в пяти регионах, где число инфицированных резко выросло с 3 декабря.

О просьбе говорится в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву от руководителя рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» Анны Серебряниковой. Оно было направлено 21 декабря.

В письме говорится, что в начале декабря Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи возобновить выгрузку геоданных в систему ведомства. Слежку хотят возобновить в Бурятии, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях, пишет РБК.

Серебряникова указывает, что это влечет дополнительные издержки операторов, а значит оказание данной услуги должно осуществляться на возмездной основе. Раньше операторам не компенсировали передачу данных.

Пока ответа от Минцифры не последовало.

Тотальную слежку за жителями Москвы ввели весной 2020 года. О подготовке соответствующей инфраструктуры рассказывал мэр Сергей Собянин.