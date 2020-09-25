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Одна из крупнейших криптовалютных бирж, Binance, была внесена Роскомнадзором в список запрещенных ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

«24 сентября 2020 г. мы получили уведомление от Роскомнадзора РФ о внесении сайта https://www.binance.com в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению в России информацию. Из письма следует, что таковой является информация о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin)», ‒ сообщила пресс-служба Binance.

Компания отметила, что никаких предупреждений со стороны надзорных ведомств заранее не поступало. Сейчас Binance консультируется по поводу запрета с юристами.

Внесение в реестр запрещенных сайтов было произведено по решению Мирнинского суда Архангельской области, который признал информацию на Binance незаконной.

«Признать информацию, распространяемую посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, размещенную по адресу https://www.binance.com информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», ‒ цитируют решение суда «Ведомости».