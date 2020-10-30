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Компания Foxconn, базирующаяся на острове Тайвань и являющаяся крупнейшим производителем техники Apple оказалась уличена в обмане. Жертвой стал сам «яблочный» гигант.

В стремлении улучшить финансовые показатели, тайваньская компания использовала свою фабрику в городе Шэньчжэнь на территории КНР для обмана Apple. В частности, компания нанимала гораздо меньшее число сотрудников для тестирования продукции, чем указывалось в официальной отчетности.

Кроме того, руководство Apple уличило своих партнеров в еще более тяжком грехе: организации экскурсии по заводу для сотрудников Google.

Пока неизвестно, как новая информация скажется на сотрудничестве двух компаний. Однако, учитывая, что Foxconn ответственна за поставку 70% мировых запасов iPhone, руководству Apple предстоят тяжелые раздумья. Об этом сообщает gazeta.ru.