«Нива» вернётся на российские дороги под дорогим сердцу брендом Lada
«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожников Niva под российской маркой Lada. Ранее, выпускавшиеся автомобили бороздили российские дороги со значком Chevrolet.
Изменения произошли после того, как в конце прошлого года «АвтоВАЗ» выкупил у американского концерна General Motors его долю на производственной площадке. Позднее совместное предприятие было переименовано в «Лaда Запад Тольятти».
Кроме того, представители компании также напомнили, что внедорожник Niva - разработка «АвтоВАЗа». «Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде всем известной трехмерной ладьи», - с гордостью заявляют представители отечественного автопроизводителя.
Компания «АвтоВАЗ», входящая в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.