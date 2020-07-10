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«Нива» вернётся на российские дороги под дорогим сердцу брендом Lada

Кирилл Савушкин
10 июля, 2020 17:37
1 мин
Photo
Flickr

«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожников Niva под российской маркой Lada. Ранее, выпускавшиеся автомобили бороздили российские дороги со значком Chevrolet.

Изменения произошли после того, как в конце прошлого года «АвтоВАЗ» выкупил у американского концерна General Motors его долю на производственной площадке. Позднее совместное предприятие было переименовано в «Лaда Запад Тольятти».

Кроме того, представители компании также напомнили, что внедорожник Niva - разработка «АвтоВАЗа». «Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде всем известной трехмерной ладьи», - с гордостью заявляют представители отечественного автопроизводителя.

Компания «АвтоВАЗ», входящая в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.

темы
Lada
АвтоВАЗ
Тольятти
1 мин