Названа дата завершения строительства «Северного потока-2»

Nord-stream2.com

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что компания Nord Stream 2, которая является оператором по реализации проекта «Северный поток – 2», намерена завершить работы по строительству в июне. Это также подтверждает график строительных работ, который попал в распоряжение агентства.

Согласно Bloomberg, в мае баржа-трубоукладчик «Фортуна» закончит работы в акватории Дании. После судно отправится в Германию, где закончит работы к июню, передаёт «ТАСС».