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Названа дата завершения строительства «Северного потока-2»
14 января, 2021 22:16
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Nord-stream2.com
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что компания Nord Stream 2, которая является оператором по реализации проекта «Северный поток – 2», намерена завершить работы по строительству в июне. Это также подтверждает график строительных работ, который попал в распоряжение агентства.
Согласно Bloomberg, в мае баржа-трубоукладчик «Фортуна» закончит работы в акватории Дании. После судно отправится в Германию, где закончит работы к июню, передаёт «ТАСС».
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