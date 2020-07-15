Научная работа «Россильбера» и МИСиС улучшит экономику предприятий до 30%
Завод инновационных технологий (ЗИТ) «Россильбер» и Национальный исследовательский технологический университет МИСиС заключили договор на исследовательские и конструкторские работы, касающиеся процессов обработки металлов давлением. Первые результаты сотрудничества ожидают в первом полугодии 2021 года - поиск новых технологических решений должен снизить издержки машиностроительных и металлургических предприятий.
Об этом рассказал исполнительный директор ЗИТ «Россильбер» Ильшат Хафизов.
«Благодаря этой работе мы сможем создавать новые модели производства и новые знания, которые позволят существенно улучшить экономику предприятий», - заявил он.
Разработанные научными специалистами решения позволят сократить издержки от 20% до 30%.
Как пояснил кандидат химических наук, руководитель инновационным производством завода Азамат Гареев, в ходе работы будут созданы новые модели производства. Глобальной задачей является предоставление выбора предприятиям металлургии и машинострения, какие затраты нужно нести при использовании определенных видов стали при ковке и штамповке и какой вид смазок более эффективен.
Это уже второй опыт сотрудничества «Россильбера» и МИСиС. Предыдущее сотрудничество было направлено на создание продуктов промышленной химии, применение которых позволит выпускать современные товары на базе устаревших технологий.
Ранее российские ученые предложили отказаться от двоичной системы счисления.