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Научная работа «Россильбера» и МИСиС улучшит экономику предприятий до 30%

Лилия Караева
15 июля, 2020 16:36
2 мин
«Россильбер»
Кадр из фильма о заводе «Россильбер»

Завод инновационных технологий (ЗИТ) «Россильбер» и Национальный исследовательский технологический университет МИСиС заключили договор на исследовательские и конструкторские работы, касающиеся процессов обработки металлов давлением. Первые результаты сотрудничества ожидают в первом полугодии 2021 года - поиск новых технологических решений должен снизить издержки машиностроительных и металлургических предприятий.

Об этом рассказал исполнительный директор ЗИТ «Россильбер» Ильшат Хафизов.

«Благодаря этой работе мы сможем создавать новые модели производства и новые знания, которые позволят существенно улучшить экономику предприятий», - заявил он.

Разработанные научными специалистами решения позволят сократить издержки от 20% до 30%.

Как пояснил кандидат химических наук, руководитель инновационным производством завода Азамат Гареев, в ходе работы будут созданы новые модели производства. Глобальной задачей является предоставление выбора предприятиям металлургии и машинострения, какие затраты нужно нести при использовании определенных видов стали при ковке и штамповке и какой вид смазок более эффективен.

Это уже второй опыт сотрудничества «Россильбера» и МИСиС. Предыдущее сотрудничество было направлено на создание продуктов промышленной химии, применение которых позволит выпускать современные товары на базе устаревших технологий.

Ранее российские ученые предложили отказаться от двоичной системы счисления.

темы
наука
бизнес
сотрудничество
издержки
2 мин