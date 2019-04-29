Наша миссия – дать людям чистую воду

Воду не случайно называют нефтью XXI века. Ценность воды растёт с каждым годом: уже сегодня свыше 660 млн человек на планете живут без доступа к пригодной для питья воде. Учёные пророчат, что засухи, загрязнение и обмеление крупных рек и водоёмов станут главной проблемой человечества в ближайшие годы, а политологи предупреждают, что именно вода может стать причиной крупномасштабных войн в будущем.

Кажется, что Россию с её запасами пресной воды эти проблемы обойдут стороной. Но это лишь на первый взгляд. Замедление темпов строительства объектов водоснабжения, загрязнение природных источников и ветхие трубопроводы привели к тому, что чистой воды и у нас становится с каждым годом всё меньше. Её не хватает ни жителям России, ни сельскому хозяйству, ни промышленности. О том, почему производство не может жить без чистой воды и какие технологии могут раз и навсегда решить эту проблему, «Русской Планете» рассказал Николай Борозденков, исполнительный директор компании Промышленное объединение «РУСТЕХНОБИЗНЕС».

Какие трудности с водой на сегодняшний день испытывают российские предприятия?

- Вода, как и электроэнергия – это то, без чего не может функционировать ни одно производство, будь то кожевенная фабрика, промышленное или сельскохозяйственное предприятие. Вода нужна заводам для технических нужд, для питья. Если говорить о качестве технической воды, то она должна быть чистой, без взвесей. Это важно для всех производств, в особенности для пищевых. А как убрать взвеси, если объемы используемой воды измеряются сотнями тонн в час? Традиционные способы медленны и дороги. Так что заводы либо вообще не очищают воду, либо делают это частично.

И как решить эту проблему?

- От качества воды зависит многое, в том числе и себестоимость продукции. Водные системы под брендом NEPTUN, которые предлагает компания «РУСТЕХНОБИЗНЕС», позволяют убирать взвеси быстро и дешево. Они не попадут в продукцию, и, что важно, не приведут к преждевременному износу оборудования. Ведь из-за плохой воды предприятию приходится выделять немалые средства на замену труб, оборудования и коммуникаций. Но благодаря качественной, очищенной воде этих трат можно избежать. А значит, удастся снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Почему именно сейчас вопрос чистой воды на предприятиях стал так важен?

- Всё просто: в условиях кризиса все экономят и ищут любые способы сократить расходы. Раньше об этом не особенно-то задумывались, к тому же, в промышленности действуют свои правила: все технологии применяются в соответствии со стандартами, принятыми в отрасли. Да и зачем нужно было что-то менять?

Можно сравнить эту ситуацию с дорогами. Они не слишком качественные, но зато на них можно неплохо зарабатывать, каждый год перекладывая асфальт. На водоочистку, к слову, выделялись огромные средства, это сотни тысяч предприятий и котельных по всей стране, десятки километров труб. Но времена изменились, и новые технологии в водоочистке сегодня как никогда актуальны для нашей страны.

Особенно в условиях санкций и импортозамещения…

- Конечно. Импортное водоочистное оборудование стоит немалых денег. Наше позволяет решить проблему быстро, недорого и эффективно. Это действительно даёт большую экономию. Компании стремятся выжить в непростых экономических условиях, включая бюджетные компании, ибо денег выделять стали меньше. Вот почему сейчас все так озаботились поиском технологий, которые позволяют быстро решить вопрос с водоочисткой.

Что это за технологии?

- Говоря слово «новые», хочу уточнить: все наработки, что мы используем, были придуманы ещё в советские годы. Большинство наших сотрудников – по нынешним меркам старики, им по 60-80 лет, но у них за плечами огромный опыт в теплоэнергетике и водоснабжении.

Эти люди по-прежнему готовы отдавать свои силы и время на благо страны

А мы, молодое поколение, помогаем сохранить этот бесценный опыт и воплотить его на современном технологическом уровне, в совершенно новом исполнении, с применением инновационных материалов.

Говоря о советских технологиях, невольно задаёшься вопросом – сколько их утекло в своё время на Запад… Ваши технологии не пытались увести?

- Это не так-то просто, если не знать, как технология работает. Без понимания всех процессов невозможно получить патент и использовать эти наработки. Нам не раз предлагали продать наши патенты, полностью – те же американцы, израильтяне. Но мы хотим, чтобы эти технологии служили России. Наши наработки пытались скопировать, но полных аналогов нет, то, что я вижу – это либо замещающие технологии, либо традиционные, которые сильно уступают нашим по эффективности и в плане экономии.

Не представляете, сколько разработок в самых разных областях народного хозяйства десятилетиями пылились на полках, а затем уходили в Японию или США. А потом их продавали нам, за огромные деньги. Теперь же у нас есть шанс изменить ситуацию – в плане водоснабжения уж точно. Мы давно на рынке, но, как я уже говорил, в водоочистке годами ничего не менялось. В 2015 году мы поняли, что есть запрос. Мы объединились с коллегами и энтузиастами и основали компанию единомышленников, чья главная идея – дать народному хозяйству России чистую воду.

В чём преимущество ваших систем для промышленной очистки воды?

- Если вкратце – то они позволяют получить чистую и стабильную воду в необходимом количестве на абсолютно любом объекте, будь то ферма, завод, частный, многоквартирный дом или целый квартал.

А главное – благодаря отсутствию расходных материалов такая вода обойдётся значительно дешевле, чем с использованием традиционных водоочистных технологий

Мы знаем о воде всё. Откуда она берется, как ее сохранить и очистить, что потом делать с бытовыми стоками – всё в комплексе. Более того, всё наше производство полностью сосредоточено в России, в Москве и ближайшем Подмосковье. «Сделано в Москве» - именно под таким лозунгом мы представляли свою продукцию в Армении и Узбекистане, например.

Можно ли говорить о ваших технологиях как о новом промышленном стандарте?

И да, и нет. Дело в том, что в промышленности те или иные используемые решения становятся стандартом не сразу. Периодически стандарты пересматриваются, с появлением новых технологий. Например, магнитная обработка воды для ликвидации накипи в теплоэнергетике была принята в качестве стандарта около 10 лет назад, хотя сама технология известна давно.

Для того, чтобы то или иное технологическое решение было окончательно принято в качестве стандарта, необходимо согласование на уровне министерств. А чтобы на твои разработки в высоких кабинетах хотя бы взглянули, может уйти не один год. Тогда мы решили обратиться напрямую к потребителю, к промышленным предприятиям. Наша технология оказалась очень востребованной и может стать новым стандартом в водоочистке. Она опробована, её эффективность доказана, это можно внедрять.

Сколько предприятий в России используют ваши системы водоочистки?

- Уже более 20 тысяч. Причём более половины наших клиентов пришло за последние 5-6 лет. Наши промышленные фильтрационные системы жидкостей, магнитные преобразователи, ультрафиолетовые обеззараживающие установки используются в самых разных областях: в водоканалах, городских хозяйствах, строительстве, теплоэнергетике, в химической промышленности, в деревообрабатывающей, на нефтяном производстве. В прошлом году мы окончательно определились с модельным рядом для серийного производства и готовы полностью удовлетворить все потребности предприятий по всей России.

С предприятиями понятно. А простым людям какую воду лучше пить?

Местную воду, ведь она свежая! Вода из-под крана тоже подойдёт, в ней есть все необходимые микроэлементы, но её необходимо пропустить через хороший фильтр. В нашей продуктовой линейке есть решения не только для предприятий, но и для отдельных домохозяйств – квартир, частных домов.

Мы не используем осмотическую технологию очистки, у неё есть ряд недостатков, и в Европе, например, от использования такой воды в последнее время отказываются. А ещё мы не используем пластик в фильтрах: нержавеющая сталь и стекло в этом плане намного лучше, они никак не влияют на воду.

Вода – источник жизни. Раньше перед тем, как основать город, искали специального человека, мудреца, который выбирал нужное место по одному критерию: там, где есть правильная, живая вода. И она обязательно должна быть свежей.

Это принцип работает и до сих пор?

- С одной стороны, все понимают, что это так. Но делают почему-то наоборот. Пустили воду по трубам, и проблема, казалось бы, решена. Но трубы могут тянуться на 10, 20 километров. Сами понимаете, что качество такой воды будет намного хуже. Не говорю уже о бутилированной воде: это, по сути, дистиллят, непригодный для употребления.

На международный рынок выходить планируете?

- Компания создавалась как раз для выхода на внешние рынки – ведь до 2014-2015 года мы были не слишком востребованы в России, и в самом начале беседы я объяснил, почему так вышло.

Но обстоятельства сложились так, что эти технологии нужны в первую очередь внутри страны. Яркий пример – Крым. После его воссоединения с Россией вскрылись многолетние проблемы региона с доступом к чистой воде. А сейчас там назрела настоящая экологическая катастрофа. Мы разработали комплексное решение водоочистки для получения чистой водой сельского хозяйства и населения.

Оно позволит решить все проблемы с водоснабжением Крыма за полгода

Наше решение больше стратегическое, чем техническое и нацелено на обеспечение водой крымского полуострова на долгие годы. Ведь без чистой воды не может развиваться ни сельское хозяйство, ни промышленность.

Но все проблемы предприятий меркнут по сравнению со страшными цифрами статистики ЮНЕСКО. Каждый год на планете умирают 5 миллионов людей - только потому, что у них нет доступа к чистой и безопасной воде. Поэтому перед нами стоит ещё одна амбициозная задача: мы хотим дать чистую воду не только России, но и тем странам, где есть острая необходимость в воде. Наши технологии могут решить проблемы с водоснабжением и в Африке, и в Индии. И уже решают: мы тесно сотрудничаем с ООН по программам водоочистки для населения стран Африки – там, где потребность в воде жизненно необходима.

Наша технология - как автомат Калашникова: работает в любых условиях, требует минимального обслуживания, она дешева и эффективна

И позволит людям получить чистую полезную воду там, где они живут. Мы заинтересованы в партнерах, кто поддерживает наше стремление дать людям лучшее в области водоочистки.

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